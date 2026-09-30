Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Filipe Barros ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Nas urnas, os eleitores brasileiros vão escolher senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O número para votar em Filipe Barros para o Senado pelo Paraná é 222.

Leia Mais

Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".

Quantas vezes o eleitor vota para senador?

É preciso votar duas vezes. Nas Eleições 2026, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores. Por isso, o eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes para o cargo.

Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será anulado.

Candidatos ao senado

Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:

Alexandre Curi (Republicanos): 100

Cristina Graeml (PSD): 555

Deltan Dallagnol (Novo): 300

Dr. Rosinha (PT): 132

Filipe Barros (PL): 222

Gleisi Hoffmann (PT): 131

Joaquim do MLB (UP): 800

Karen Guerreiro (Missão): 144

Marcelo Marcelino (PCO): 290 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



