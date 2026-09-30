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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Filipe Barros ao Senado

Confira o número do candidato e veja o passo a passo de como votar corretamente para senador; o eleitor deverá escolher dois nomes diferentes para o cargo

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Repórter
30/09/2026 11:33 - atualizado em 30/09/2026 11:38

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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Filipe Barros ao Senado
Filipe Barros é candidato ao Senado pelo Paraná nas Eleições 2026 crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Nas urnas, os eleitores brasileiros vão escolher senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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O número para votar em Filipe Barros para o Senado pelo Paraná é 222.

Leia Mais

Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".

Quantas vezes o eleitor vota para senador?

É preciso votar duas vezes. Nas Eleições 2026, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores. Por isso, o eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes para o cargo.

Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será anulado.

Candidatos ao senado

Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:


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