Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Filipe Barros ao Senado
Confira o número do candidato e veja o passo a passo de como votar corretamente para senador; o eleitor deverá escolher dois nomes diferentes para o cargo
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Nas urnas, os eleitores brasileiros vão escolher senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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O número para votar em Filipe Barros para o Senado pelo Paraná é 222.
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Como votar para senador?
Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor deve digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".
Quantas vezes o eleitor vota para senador?
É preciso votar duas vezes. Nas Eleições 2026, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores. Por isso, o eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes para o cargo.
Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será anulado.
Candidatos ao senado
Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:
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Alexandre Curi (Republicanos): 100
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Cristina Graeml (PSD): 555
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Deltan Dallagnol (Novo): 300
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Dr. Rosinha (PT): 132
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Filipe Barros (PL): 222
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Gleisi Hoffmann (PT): 131
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Joaquim do MLB (UP): 800
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Karen Guerreiro (Missão): 144
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Marcelo Marcelino (PCO): 290
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