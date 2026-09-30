Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Carlos Jordy ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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Para a disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro, o número do candidato Carlos Jordy (PL) é 221.

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Como votar para senador

Para escolher um senador, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por três dígitos, e apertar o botão verde "confirma". Antes, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna eletrônica.

Nestas eleições, os eleitores precisam votar duas vezes para o cargo de senador. Serão escolhidos dois representantes nos 26 estados e no Distrito Federal. É necessário selecionar dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será anulado.

Candidatos a senador pelo Rio de Janeiro

Abaixo, veja a lista com os candidatos ao cargo no estado:

Benedita — 131

Carlos Jordy (PL) — 221

Carlos Portinho (PL) — 222 (atual senador em busca de reeleição)

Helio Secco (Missão) — 144

Luciano Mattos (PRTB) — 280

Luiz Eugênio (PCO) — 290

Marcelo Crivella (Republicanos) — 100

Marcos Dias (Podemos) — 200

Michelly Xavier (UP) — 800

Monica Benicio (PSOL) — 500

Ó Clemente (Democrata) — 355

Paula Falcão (PSTU) — 160

Pedro Paulo (PSD) — 555

Vinícius Benevides (UP) — 808

Waguinho (Republicanos) — 101 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



