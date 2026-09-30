Assine
overlay
Início Política
SENADO

Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Carlos Jordy ao Senado

Prepare-se para o dia 4 de outubro: saiba como votar para senador no Rio de Janeiro e veja a lista com o número de todos os candidatos ao cargo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/09/2026 10:06 - atualizado em 30/09/2026 11:39

compartilhe

×
Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Carlos Jordy ao Senado
Carlos Jordy, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, aparece na lista de concorrentes ao cargo nas Eleições de 2026 crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para a disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro, o número do candidato Carlos Jordy (PL) é 221.

Leia Mais

Como votar para senador

Para escolher um senador, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por três dígitos, e apertar o botão verde "confirma". Antes, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna eletrônica.

Nestas eleições, os eleitores precisam votar duas vezes para o cargo de senador. Serão escolhidos dois representantes nos 26 estados e no Distrito Federal. É necessário selecionar dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será anulado.

Candidatos a senador pelo Rio de Janeiro

Abaixo, veja a lista com os candidatos ao cargo no estado:

  • Benedita — 131

  • Carlos Jordy (PL) — 221

  • Carlos Portinho (PL) — 222 (atual senador em busca de reeleição)

  • Helio Secco (Missão) — 144

  • Luciano Mattos (PRTB) — 280

  • Luiz Eugênio (PCO) — 290

  • Marcelo Crivella (Republicanos) — 100

  • Marcos Dias (Podemos) — 200

  • Michelly Xavier (UP) — 800

  • Monica Benicio (PSOL) — 500

  • Ó Clemente (Democrata) — 355

  • Paula Falcão (PSTU) — 160

  • Pedro Paulo (PSD) — 555

  • Vinícius Benevides (UP) — 808

  • Waguinho (Republicanos) — 101

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

eleicoes eleicoes-2026 senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay