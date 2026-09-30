Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Carlos Jordy ao Senado
Prepare-se para o dia 4 de outubro: saiba como votar para senador no Rio de Janeiro e veja a lista com o número de todos os candidatos ao cargo
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.
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Para a disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro, o número do candidato Carlos Jordy (PL) é 221.
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Como votar para senador
Para escolher um senador, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por três dígitos, e apertar o botão verde "confirma". Antes, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna eletrônica.
Nestas eleições, os eleitores precisam votar duas vezes para o cargo de senador. Serão escolhidos dois representantes nos 26 estados e no Distrito Federal. É necessário selecionar dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será anulado.
Candidatos a senador pelo Rio de Janeiro
Abaixo, veja a lista com os candidatos ao cargo no estado:
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Benedita — 131
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Carlos Jordy (PL) — 221
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Carlos Portinho (PL) — 222 (atual senador em busca de reeleição)
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Helio Secco (Missão) — 144
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Luciano Mattos (PRTB) — 280
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Luiz Eugênio (PCO) — 290
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Marcelo Crivella (Republicanos) — 100
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Marcos Dias (Podemos) — 200
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Michelly Xavier (UP) — 800
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Monica Benicio (PSOL) — 500
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Ó Clemente (Democrata) — 355
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Paula Falcão (PSTU) — 160
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Pedro Paulo (PSD) — 555
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Vinícius Benevides (UP) — 808
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Waguinho (Republicanos) — 101
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