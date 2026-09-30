Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Gleisi Hoffmann ao Senado
Confira o número da candidata do PT para a votação deste domingo e veja a lista completa com os outros nomes que disputam as duas vagas do Paraná
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.
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No Paraná, a candidata Gleisi Hoffmann, do PT, concorre a uma das vagas para o Senado com o número 131.
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Como votar para senador?
Para eleger os senadores, o eleitor deve digitar um número de três dígitos na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, é preciso apertar o botão verde "confirma".
Nas eleições de 2026, dois senadores serão escolhidos em cada estado e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor deve votar duas vezes para o cargo, selecionando candidatos diferentes. Se o mesmo concorrente for escolhido duas vezes, o segundo voto será anulado.
Candidatos ao senado
Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:
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Alexandre Curi (Republicanos): 100
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Cristina Graeml (PSD): 555
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Deltan Dallagnol (Novo): 300
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Dr. Rosinha (PT): 132
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Filipe Barros (PL): 222
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Gleisi Hoffmann (PT): 131
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Joaquim do MLB (UP): 800
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Karen Guerreiro (Missão): 144
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Marcelo Marcelino (PCO): 290
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