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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Gleisi Hoffmann ao Senado

Confira o número da candidata do PT para a votação deste domingo e veja a lista completa com os outros nomes que disputam as duas vagas do Paraná

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Repórter
30/09/2026 11:27 - atualizado em 30/09/2026 11:39

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Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Gleisi Hoffmann ao Senado
Gleisi Hoffmann, candidata ao Senado pelo Paraná crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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No Paraná, a candidata Gleisi Hoffmann, do PT, concorre a uma das vagas para o Senado com o número 131.

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Como votar para senador?

Para eleger os senadores, o eleitor deve digitar um número de três dígitos na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, é preciso apertar o botão verde "confirma".

Nas eleições de 2026, dois senadores serão escolhidos em cada estado e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor deve votar duas vezes para o cargo, selecionando candidatos diferentes. Se o mesmo concorrente for escolhido duas vezes, o segundo voto será anulado.

Candidatos ao senado

Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:


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