Eleições no Paraná (PR): saiba o número de Gleisi Hoffmann ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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No Paraná, a candidata Gleisi Hoffmann, do PT, concorre a uma das vagas para o Senado com o número 131.

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Como votar para senador?

Para eleger os senadores, o eleitor deve digitar um número de três dígitos na urna eletrônica. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, é preciso apertar o botão verde "confirma".

Nas eleições de 2026, dois senadores serão escolhidos em cada estado e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor deve votar duas vezes para o cargo, selecionando candidatos diferentes. Se o mesmo concorrente for escolhido duas vezes, o segundo voto será anulado.

Candidatos ao senado

Confira a lista de candidatos que disputam as vagas no Paraná:

Alexandre Curi (Republicanos): 100

Cristina Graeml (PSD): 555

Deltan Dallagnol (Novo): 300

Dr. Rosinha (PT): 132

Filipe Barros (PL): 222

Gleisi Hoffmann (PT): 131

Joaquim do MLB (UP): 800

Karen Guerreiro (Missão): 144

Marcelo Marcelino (PCO): 290 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



