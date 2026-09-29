Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Benedita ao Senado
O eleitor do Rio de Janeiro escolherá dois senadores neste domingo; veja a lista completa de candidatos e como votar corretamente para os dois cargos
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Os eleitores brasileiros vão às urnas no próximo domingo (4/10) para o primeiro turno das Eleições 2026. Na data, serão escolhidos senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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A candidata Benedita da Silva, do PT, concorre a uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro com o número 131.
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Como votar para senador?
Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é composto por três dígitos. Após conferir a foto, o nome e o partido na tela da urna, basta apertar o botão verde "confirma".
Nestas eleições, serão escolhidos dois senadores por estado e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor precisará votar duas vezes para o cargo, selecionando dois candidatos diferentes. Não é permitido votar na mesma pessoa duas vezes; caso isso ocorra, o segundo voto será anulado.
Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro
Veja a lista completa dos candidatos ao cargo no estado:
Benedita (PT) — 131
Carlos Jordy (PL) — 221
Carlos Portinho (PL) — 222 (atual senador buscando a reeleição)
Helio Secco (Missão) — 144
Luciano Mattos (PRTB) — 280
Luiz Eugênio (PCO) — 290
Marcelo Crivella (Republicanos) — 100
Marcos Dias (Podemos) — 200
Michelly Xavier (UP) — 800
Monica Benicio (PSOL) — 500
Ó Clemente (Democrata) — 355
Paula Falcão (PSTU) — 160
Pedro Paulo (PSD) — 555
Vinícius Benevides (UP) — 808
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Waguinho (Republicanos) — 101