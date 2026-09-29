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Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Benedita ao Senado

O eleitor do Rio de Janeiro escolherá dois senadores neste domingo; veja a lista completa de candidatos e como votar corretamente para os dois cargos

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Repórter
29/09/2026 15:53

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Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Benedita ao Senado
A candidata Benedita da Silva durante ato de campanha para o Senado no Rio de Janeiro, onde concorre com o número 131 nas eleições de 2026 crédito: TERCIO TEIXEIRA / AFP

Os eleitores brasileiros vão às urnas no próximo domingo (4/10) para o primeiro turno das Eleições 2026. Na data, serão escolhidos senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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A candidata Benedita da Silva, do PT, concorre a uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro com o número 131.

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Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é composto por três dígitos. Após conferir a foto, o nome e o partido na tela da urna, basta apertar o botão verde "confirma".

Nestas eleições, serão escolhidos dois senadores por estado e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor precisará votar duas vezes para o cargo, selecionando dois candidatos diferentes. Não é permitido votar na mesma pessoa duas vezes; caso isso ocorra, o segundo voto será anulado.

Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro

Veja a lista completa dos candidatos ao cargo no estado:

  • Benedita (PT) — 131

  • Carlos Jordy (PL) — 221

  • Carlos Portinho (PL) — 222 (atual senador buscando a reeleição)

  • Helio Secco (Missão) — 144

  • Luciano Mattos (PRTB) — 280

  • Luiz Eugênio (PCO) — 290

  • Marcelo Crivella (Republicanos) — 100

  • Marcos Dias (Podemos) — 200

  • Michelly Xavier (UP) — 800

  • Monica Benicio (PSOL) — 500

  • Ó Clemente (Democrata) — 355

  • Paula Falcão (PSTU) — 160

  • Pedro Paulo (PSD) — 555

  • Vinícius Benevides (UP) — 808

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  • Waguinho (Republicanos) — 101


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