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Os nomes cogitados pelo PSOL ao Senado no Rio de Janeiro

O partido tem dois pré-candidatos: a advogada Luciana Boiteux e o vereador de Niterói Professor Túlio

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Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
18/03/2026 15:28

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Os nomes cogitados pelo PSOL ao Senado no Rio de Janeiro
Os nomes cogitados pelo PSOL ao Senado no Rio de Janeiro crédito: Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O PSOL no Rio de Janeiro terá um candidato ao Senado, e disputará uma das duas vagas da eleição deste ano com a deputada Benedita da Silva. A deputada será a candidata do PT no estado.

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O partido tem dois pré-candidatos: a advogada Luciana Boiteux e o vereador de Niterói Professor Túlio.

Benedita da Silva será um dos nomes ao Senado apoiados por Eduardo Paes, que concorrerá ao governo do estado pelo PSD.

O PSOL quer ter um palanque único ao governo do Rio de Janeiro e ao Senado Federal para marcar posição contra Paes. O nome mais forte da sigla para o Palácio Guanabara é o do vereador William Siri.

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Os candidatos apoiados pelo PL no Rio de Janeiro, até agora, são o governador Cláudio Castro e o prefeito de Belford Roxo (RJ), Márcio Canella, do União Brasil.

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