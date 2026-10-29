GM Tendas Galpões instala galpões lonados na COP15

A GM Tendas Galpões, indústria sediada em Campinas (SP) que fabrica, vende e loca galpões de lona, instalou estruturas temporárias de cobertura para a 15ª Reunião da Conferência das Partes (COP15) da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS). O encontro ocorreu de 23 a 29 de março de 2026 no Bosque Expo, em Campo Grande (MS), e os galpões lonados ampliaram a área coberta do evento com espaços segmentados para atender à programação de uma conferência internacional que, pela primeira vez, teve o Brasil como sede.

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A CMS, também conhecida como Convenção de Bonn, é um tratado das Nações Unidas vinculado ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), assinado em 1979 e em vigor no Brasil desde 2015, segundo o Ministério do Meio Ambiente. De acordo com a ONU Brasil, a edição de Campo Grande envolveu os 132 países-partes e a União Europeia e terminou com a inclusão de 40 espécies ou populações adicionais nos anexos de proteção, além da aprovação de 15 ações concertadas e dez planos de ação.

Guilherme Tomaz, sócio-diretor e fundador da GM Tendas Galpões, contextualiza a dimensão do encontro. “Esta é a primeira vez que a COP da CMS é realizada no Brasil, o país com maior biodiversidade do mundo, e às portas da região do Pantanal, um dos biomas mais ricos e vibrantes do planeta. O encontro reuniu governos, cientistas, ambientalistas, povos indígenas e comunidades locais, líderes ambientais e representantes da sociedade civil de todo o mundo, para discutir os desafios urgentes de conservação enfrentados por espécies migratórias que cruzam fronteiras internacionais”, afirma.

Prazos curtos e montagem modular

Em eventos dessa dimensão, o cronograma de montagem costuma estar entre os pontos mais sensíveis do planejamento. Segundo Tomaz, a tecnologia dos galpões lonados permite expandir espaços cobertos para grandes eventos e congressos de forma rápida e sob medida, com acréscimos de 1.000 m², 5.000 m², 10.000 m² ou mais em poucos dias. “Nossos galpões de lona GM Log-30, na medida 30x50x6m, que cobrem uma área de 1.500 m², com vão inteiramente livre, por exemplo, são instalados em cerca de 3 a 4 dias”, detalha.

O executivo explica que as estruturas são modulares, com larguras entre 10 e 40 metros, e comprimento ilimitado de cinco em cinco metros, o que possibilita dimensionar a cobertura conforme a necessidade de cada projeto. “No que se refere a tempo, a montagem de um galpão lonado é extremamente rápida, sendo possível cobrir 2.000 m² em até 5 dias ou 5.000 m² em até dez dias”, observa. Ele acrescenta que os galpões de lona podem ser contratados por qualquer período e dispensam fundações e projetos complexos, características que, em sua avaliação, otimizam a destinação dos recursos dos organizadores.

Normas técnicas e segurança das estruturas

A segurança de montagens provisórias é tema recorrente na engenharia. Um estudo apresentado no Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia (Contecc 2025), promovido pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), lista entre as falhas mais frequentes em estruturas para eventos a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), improvisações com materiais fora de norma e a falta de análise de cargas e ventos. O trabalho associa esses problemas a riscos de colapsos, incêndios e acidentes.

Tomaz destaca que, além da personalização de largura, comprimento e altura, os galpões lonados da empresa comportam pisos especiais, sistemas de iluminação, elétricos, de exaustão e de climatização, proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), medidas de segurança contra incêndio, portões deslizantes, portas antipânico e estruturas para eventos. “E tudo isso é produzido e instalado de acordo com as normas técnicas, com projetos, memoriais de cálculo, laudos, certificados etc.”, ressalta.

Demanda acompanha a agenda de grandes eventos

O Brasil subiu duas posições e passou a ocupar o 13º lugar entre os principais destinos de eventos internacionais do mundo, segundo o Ranking ICCA 2025, elaborado pela International Congress and Convention Association (ICCA) e divulgado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

“O mercado de galpões de lona está bem dinâmico nos últimos anos, acompanhando a crescente demanda da agenda nacional de grandes eventos”, avalia Tomaz. Segundo ele, o segmento mantém relação direta com a dinâmica econômica do país, sobretudo com o desempenho de indústrias, comércios, serviços e empresas de logística. “A base de clientes é diversa e de setores bastante pulverizados. Por este motivo, é fundamental para o mercado de galpões estruturados de lona que os fatores macroeconômicos estejam favoráveis ao crescimento industrial do país”, pondera.

Com mais de 15 anos de atuação e sede próxima às principais rodovias paulistas, a GM Tendas Galpões atende segmentos como construção civil, alimentos e bebidas, agronegócio, mineração, portos, aeroportos e eventos. De acordo com o sócio-diretor, a empresa tem direcionado investimentos ao desenvolvimento de produtos, aos processos internos de produção, à qualificação dos colaboradores, à segurança das operações e ao volume de galpões em estoque, com o objetivo de atender a um número maior de demandas ligadas aos grandes eventos nacionais.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.gmtendas.com.br