Gastronomia
Bromelina: a substância do abacaxi que pode irritar a língua e até amaciar carnes
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Presente principalmente no abacaxi e em seu caule, ela tem aplicações na culinária, na indústria e até na medicina. Conheça algumas curiosidades sobre essa substância natural. Foto: Pixabay
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A bromelina é um conjunto de enzimas proteolíticas, ou seja, capazes de quebrar proteínas em fragmentos menores. Ela está presente em diferentes partes do abacaxizeiro, incluindo a fruta, o caule e as folhas. Sua atividade varia conforme a parte da planta e as condições de processamento. Foto: Pixabay
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Ao comer abacaxi fresco, algumas pessoas sentem ardência ou formigamento na língua. Isso ocorre, em parte, porque a bromelina atua sobre proteínas presentes na superfície da boca. A acidez da fruta também contribui para o desconforto. Foto: Imagem de falco por Pixabay
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A capacidade de quebrar proteínas faz da bromelina uma aliada na cozinha. Ela pode ser utilizada para amaciar carnes, especialmente cortes mais resistentes. Entretanto, o contato prolongado pode deixar a textura excessivamente mole. Foto: Imagem gerada por i.a
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O abacaxi fresco pode impedir que uma sobremesa de gelatina adquira consistência firme. Isso acontece porque a bromelina degrada as proteínas responsáveis pela formação da estrutura gelatinosa. O aquecimento adequado da fruta inativa a enzima e permite o preparo. Foto:
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A bromelina é sensível a temperaturas elevadas. Por isso, o abacaxi cozido ou submetido ao processamento térmico de conservas perde grande parte da atividade dessas enzimas. Já a fruta fresca conserva sua capacidade de quebrar proteínas. Foto: Imagem gerada por i.a
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Pesquisadores investigam os possíveis efeitos anti-inflamatórios da bromelina. Alguns estudos apontam benefícios no controle do inchaço após cirurgias dentárias, mas ainda faltam evidências robustas para recomendar seu uso oral em diversas condições. Foto: Imagem gerada por i.a
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Uma das utilizações médicas mais surpreendentes da bromelina está no tratamento de queimaduras graves. Medicamentos específicos que contêm essas enzimas ajudam a remover tecidos mortos da pele. O procedimento é realizado por profissionais de saúde. Foto: Freepik/rawpixel.com
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Como a bromelina quebra proteínas, ela desperta interesse por sua possível contribuição para a digestão. Entretanto, não há evidências clínicas suficientes de que comer abacaxi melhore significativamente a digestão ou trate problemas digestivos. A fruta continua sendo uma opção nutritiva na alimentação. Foto: imagem gerada por i.a