Lula em ato no Rio sobre campanha de Flávio Bolsonaro: 'Baixo nível'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a campanha eleitoral do adversário Flávio Bolsonaro (PL) durante ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (24/10), véspera da eleição. Lula classificou a disputa como de “baixo nível” e acusou o adversário de não ter compromisso com a verdade.

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Durante o discurso, o presidente relembrou eleições que disputou contra nomes como Ulysses Guimarães, Leonel Brizola, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin e Anthony Garotinho. Ele também mencionou Paulo Maluf ao comparar os adversários que enfrentou ao longo da trajetória política.

“Eu já disputei com o Maluf várias eleições, todo mundo sabe quem era o Maluf, todo mundo sabe quem era o Garotinho, mas perto dele (Flávio) ninguém se iguala, porque o nome dele é mentira, mentira e mentira”, afirmou.

Lula também acusou o adversário de decorar discursos sem compromisso com o que diz e de apresentar versões contraditórias. “E eu às vezes fico pensando se o Brasil merece ter um candidato da envergadura do meu adversário”, declarou.

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Ao final, o presidente afirmou que os eleitores têm liberdade para escolher seus candidatos, mas defendeu que a população seja alertada sobre o que considera riscos à democracia e à liberdade. Lula também disse ser inadmissível levar um “miliciano” para dentro do Palácio do Planalto.