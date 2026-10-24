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ELEIÇÕES 2026

Lula em ato no Rio sobre campanha de Flávio Bolsonaro: 'Baixo nível'

Na véspera da eleição, presidente acusou adversário de mentir e voltou a chamar Flávio Bolsonaro de 'miliciano'

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PJ
Pedro José Borges - Correio Braziliense
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Pedro José Borges - Correio Braziliense
Repórter
24/10/2026 15:24

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Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha no Rio de Janeiro: o evento
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha no Rio de Janeiro: o evento crédito: Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a campanha eleitoral do adversário Flávio Bolsonaro (PL) durante ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (24/10), véspera da eleição. Lula classificou a disputa como de “baixo nível” e acusou o adversário de não ter compromisso com a verdade.

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Durante o discurso, o presidente relembrou eleições que disputou contra nomes como Ulysses Guimarães, Leonel Brizola, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin e Anthony Garotinho. Ele também mencionou Paulo Maluf ao comparar os adversários que enfrentou ao longo da trajetória política.

“Eu já disputei com o Maluf várias eleições, todo mundo sabe quem era o Maluf, todo mundo sabe quem era o Garotinho, mas perto dele (Flávio) ninguém se iguala, porque o nome dele é mentira, mentira e mentira”, afirmou.

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Lula também acusou o adversário de decorar discursos sem compromisso com o que diz e de apresentar versões contraditórias. “E eu às vezes fico pensando se o Brasil merece ter um candidato da envergadura do meu adversário”, declarou.

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Ao final, o presidente afirmou que os eleitores têm liberdade para escolher seus candidatos, mas defendeu que a população seja alertada sobre o que considera riscos à democracia e à liberdade. Lula também disse ser inadmissível levar um “miliciano” para dentro do Palácio do Planalto.

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