A NTT DOCOMO BUSINESS e a Classiq firmam parceria estratégica para acelerar a adoção da computação quântica por empresas

A NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (anteriormente NTT Communications Corporation) e a Classiq Technologies G.K., subsidiária japonesa da Classiq Technologies Ltd., anunciaram hoje um memorando de entendimento que estabelece uma parceria empresarial estratégica com o objetivo de acelerar a adoção da computação quântica1 pelas empresas no Japão.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261007427449/pt/

Por meio da parceria, a NTT DOCOMO BUSINESS proporá e comercializará a plataforma de desenvolvimento de software quântico da Classiq, além de colaborar com ela para ajudar empresas a identificarem, desenvolverem e validarem casos de uso da computação quântica. A Classiq fornecerá a plataforma, além de conhecimento especializado e suporte técnico relacionados a algoritmos e tecnologias de software quânticos. Juntas, as empresas combinarão a tecnologia de software quântico da Classiq com a experiência da NTT DOCOMO BUSINESS em incorporar tecnologias avançadas a ambientes empresariais reais.

A computação quântica tem atraído interesse crescente em diversos setores por causa de seu potencial para resolver problemas computacionais em áreas como o desenvolvimento de materiais, a descoberta de medicamentos, a análise de riscos financeiros e a otimização da logística e das redes. No Japão, o aumento do acesso à nuvem por meio de computadores quânticos baseados em portas 2 tem permitido que mais organizações avancem além da pesquisa e comecem a avaliar possíveis aplicações.

Entretanto, o desenvolvimento de software quântico requer conhecimento especializado. Os desenvolvedores devem considerar conceitos como superposição e entrelaçamento, e os circuitos3 podem precisar ser adaptados e otimizados para diferentes arquiteturas de hardware.

A plataforma Classiq foi projetada para abstrair grande parte dessa complexidade. Ela integra interfaces de IA baseadas em agentes, o Qmod4 (a linguagem de modelagem quântica de alto nível da Classiq) e um mecanismo automatizado de síntese5 que converte modelos funcionais de alto nível em circuitos quânticos otimizados. Tal abordagem possibilita que desenvolvedores e equipes técnicas concentrem-se nos requisitos algorítmicos e de negócios, ao passo que a plataforma lida com inúmeras decisões de implementação de nível inferior.

Além disso, a plataforma Classiq oferece suporte a simuladores, como também a hardware quântico baseado em diversos princípios operacionais, incluindo arquiteturas supercondutoras, de átomos neutros, de íons aprisionados e fotônicas. Os desenvolvedores podem executar algoritmos em vários tipos de hardware quântico diretamente da plataforma Classiq, sem precisar reescrever seu código. Ao permitir que as organizações selecionem destinos de hardware com base em seus requisitos específicos de aplicação e na disponibilidade de tempo de computação?, a plataforma permite que os clientes avancem em suas iniciativas quânticas e protejam seus ativos digitais sem ficarem presos a uma única modalidade.

“As empresas estão cada vez mais interessadas em computação quântica, mas transformar esse interesse em casos de uso concretos exige tanto tecnologias de desenvolvimento acessíveis quanto a capacidade de integrar novos recursos aos ambientes empresariais existentes”, disse Yuichi Ikejiri, chefe do Centro de Inovação da NTT DOCOMO BUSINESS. “Por meio dessa parceria com a Classiq, trabalharemos com os clientes para identificar onde a computação quântica pode gerar valor e ajudá-los a desenvolver os recursos necessários para avaliar e criar aplicações práticas.”

Por meio de iniciativas conjuntas com clientes, a NTT DOCOMO BUSINESS e a Classiq pretendem identificar desafios empresariais para os quais a plataforma da Classiq possa ser aplicada, além de apoiar o desenvolvimento e a execução de algoritmos quânticos. Juntas, as empresas desenvolverão novos casos de uso, prepararão as empresas para a computação quântica e facilitarão o acesso a seus recursos.

“O Japão conta com uma sólida base de empresas que já exploram como a computação quântica pode contribuir para suas estratégias tecnológicas de longo prazo”, disse Akira Tanaka, vice-presidente e chefe da região da Ásia-Pacífico da Classiq. “Ao combinar a experiência da NTT DOCOMO BUSINESS na implementação de soluções empresariais com a tecnologia de desenvolvimento de software quântico de alto nível da Classiq, podemos ajudar mais organizações a passar do aprendizado sobre computação quântica para o desenvolvimento e a avaliação de aplicações voltadas aos seus próprios desafios de negócios.”

A NTT DOCOMO BUSINESS trabalha com clientes de diversos setores, incluindo indústria transformadora, serviços financeiros, logística e o setor público, com base na sua experiência na implantação e operação de redes, serviços em nuvem e infraestrutura de IA. A empresa também vem desenvolvendo iniciativas de validação e implementação de tecnologias quânticas, incluindo o desenvolvimento de uma rede de comunicação quântica segura de longa distância com o uso da distribuição de chaves quânticas (QKD)7,8 e tecnologias de segurança que utilizam a criptografia pós-quântica (PQC).9

No futuro, a NTT DOCOMO BUSINESS e a Classiq pretendem expandir a computação quântica para além dos domínios especializados e auxiliar as empresas no desenvolvimento das capacidades necessárias para buscar aplicações comerciais práticas.

1 A computação quântica é uma tecnologia de computação que aplica princípios da mecânica quântica, como superposição e entrelaçamento quântico, e tem o potencial de resolver de forma eficiente problemas que seriam difíceis de solucionar com computadores convencionais dentro de um prazo viável. 2 A computação quântica baseada em portas é uma abordagem de uso geral na qual operações básicas, ou portas, são aplicadas aos qubits de forma combinada para executar uma ampla variedade de algoritmos. Ao contrário das abordagens baseadas em máquinas de Ising, especializadas em problemas de otimização combinatória, espera-se que os sistemas baseados em portas ofereçam suporte a uma ampla gama de aplicações, incluindo aprendizado de máquina e simulação. 3 Um circuito quântico consiste em uma sequência ordenada de operações básicas (portas) aplicadas aos qubits, e representa o conjunto de instruções executadas por um computador quântico. 4 O Qmod é uma linguagem de modelagem de alto nível desenvolvida pela Classiq para descrever algoritmos quânticos. Ela permite que os conceitos de algoritmos quânticos sejam expressos de forma intuitiva e em um alto nível de abstração, a partir do qual os circuitos quânticos são gerados automaticamente. 5 O mecanismo de síntese traduz automaticamente modelos quânticos de alto nível em circuitos quânticos, ao mesmo tempo em que os otimiza de acordo com restrições definidas e requisitos de hardware-alvo. 6 O tempo de máquina refere-se ao tempo de computação alocado disponível para a execução de tarefas em um computador quântico. 7 A distribuição quântica de chaves (QKD) é uma tecnologia que utiliza princípios da mecânica quântica para compartilhar chaves criptográficas com segurança e pode detectar tentativas de interceptação da troca de chaves por terceiros. 8 Anunciado em 30 de junho de 2026: “Começa a construção da primeira rede de comunicações quânticas seguras de longa distância do Japão, abrangendo aproximadamente 600 km entre Tóquio, Nagoya e Osaka.” https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2026/0630_2.html (em japonês) 9 A criptografia pós-quântica (PQC) refere-se a métodos criptográficos projetados para oferecer proteção contra ataques de descriptografia que utilizam computadores quânticos.

Sobre a NTT DOCOMO BUSINESS

A NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. é a principal provedora de soluções globais e abrangentes de TIC no Japão. Atuamos como uma plataforma de transformação industrial e regional que impulsiona a transformação digital em diversos setores e comunidades, viabilizando o desenvolvimento de uma sociedade descentralizada, autônoma e colaborativa na qual empresas e comunidades possam prosperar de maneira sustentável. Nossa missão é gerar novos valores e contribuir para a criação de prosperidade para todos. Para informações adicionais, visite https://www.ntt.com/en/.

Sobre o Classiq

A Classiq, empresa líder no setor de software de computação quântica, oferece uma plataforma corporativa que viabiliza o desenvolvimento de aplicativos quânticos escaláveis e eficientes. Utilizada por dezenas de empresas globais, incluindo Rolls Royce, Comcast, Grupo BMW e Intesa Sanpaolo, a plataforma da Classiq combina agentes de IA, o Qmod (uma linguagem de programação quântica de alto nível) e automação de projeto baseada em síntese para acelerar o desenvolvimento de software quântico otimizado e pronto para uso em hardware. A plataforma também é compatível com testes de desempenho de hardware, otimização de custos e desempenho, além de execução na nuvem em diversas plataformas de hardware quântico.

A Classiq, vencedora do prêmio “Next Big Thing in Tech” da Fast Company, conta com o apoio de investidores líderes no mercado global e colabora com provedores de serviços de nuvem quântica, provedores de hiperescala e empresas de hardware quântico. Siga a Classiq no LinkedIn, X ou YouTube, visite a comunidade no Slack, o repositório no GitHub e o site www.classiq.io para saber mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261007427449/pt/

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