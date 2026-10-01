'Street Fighter' chega aos cinemas: saiba como garantir seu ingresso

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A pré-venda de ingressos para o filme “Street Fighter” começa nesta quinta-feira (1º/10). A aguardada adaptação do game de luta estreia oficialmente nos cinemas do país em 15 de outubro.

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Haverá também sessões de pré-estreia pagas no dia anterior, 14 de outubro. A direção do longa é de Kitao Sakurai. Os horários das exibições podem ser consultados nas plataformas de venda de ingressos.

Ambientada em 1993, a trama acompanha os lutadores Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo). Eles retornam ao combate quando a misteriosa Chun-Li (Callina Liang) os recruta para o World Warrior Tournament.

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Por trás do campeonato, existe uma conspiração mortal que força os protagonistas a se enfrentarem e a lidarem com demônios do passado. O filme promete levar para as telas os Hadoukens e outros golpes conhecidos dos videogames.

Conheça o elenco

O elenco principal conta com Joe “Roman Reigns” Anoai como “Akuma”, David Dastmalchian no papel de “M. Bison” e Cody Rhodes como “Guile”. Andrew Schulz interpreta “Dan Hibiki”, Vidyut Jammwal é “Dhalsim” e Eric André vive “Don Sauvage”.

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O ator Curtis ‘50 Cent’ Jackson interpreta “Balrog”. Jason Momoa foi escalado para o papel de “Blanka”, o personagem brasileiro do jogo. A produção é uma associação entre a Paramount Pictures, a Legendary Pictures e a Capcom.