'Mortal Kombat 2' entende melhor o jogo que adapta

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.

Antes de chegar ao cinema, o jogo eletrônico “Mortal Kombat” já era um fenômeno consolidado. Criada no início dos anos 1990, a franquia ganhou força nos fliperamas e rapidamente se espalhou por consoles como o Super Nintendo Entertainment System e Sega Mega Drive.

O diferencial estava no realismo dos personagens, construídos a partir de captura de movimento em uma época em que isso ainda era novidade. Ao lado de “Street Fighter”, ajudou a moldar o gênero de luta e atraiu milhões de jogadores ao redor do mundo.

Esse histórico explica por que adaptar essa franquia sempre foi um desafio. “Mortal Kombat” – o primeiro filme, de 2021 – tentou estruturar esse universo a partir de um protagonista criado para o cinema, mas esbarrou na falta de carisma e em um excesso de explicações.

“Mortal Kombat 2”, que estreia nesta quinta-feira (7/5), segue outro caminho. Em vez de insistir nesse eixo, desloca o foco para dois personagens já estabelecidos e mais alinhados com a essência da série.

Kitana (Adeline Rudolph) assume a linha central da narrativa com uma motivação clara. A origem marcada pela violência de Shao Kahn (Martyn Ford) estabelece um ponto de partida forte e dá sentido às suas ações ao longo do filme.

Há um cuidado em mostrar sua evolução desde a infância até o domínio em combate, reforçando sua evolução em habilidade e inteligência tática. Ela utiliza armas, improvisa com o ambiente e demonstra controle em situações de desvantagem. Esse conjunto coloca a personagem em um nível acima da maioria dos lutadores apresentados.

Ao mesmo tempo, o filme introduz Johnny Cage (Karl Urban) como contraponto direto. Astro de cinema, acostumado à própria imagem, ele entra na história de forma inesperada e resiste à ideia de participar do torneio.

Sua presença funciona em duas frentes – aproxima o público daquele universo e quebra a rigidez da narrativa com um tom mais leve. Existe também uma camada interessante ao resgatar seu passado como lutador, o que justifica sua permanência naquele cenário.

O primeiro encontro entre os dois sintetiza bem a proposta do filme. De um lado, uma guerreira treinada, focada e com objetivo definido. Do outro, alguém ainda tentando entender o próprio papel. A diferença de preparo se traduz na luta e estabelece a dinâmica que sustenta o restante da narrativa.

A partir desse ponto, o longa acelera. As lutas passam a ocupar o centro da experiência e se sucedem quase como fases. Essa escolha cobra um preço. Em vários momentos, a narrativa perde continuidade e deixa conflitos em segundo plano. Ainda assim, o filme encontra força justamente nesse formato mais direto.

LINGUAGEM DOS JOGOS

As cenas de combate são o principal acerto. Existe uma preocupação evidente em reproduzir a sensação dos jogos. Movimentos característicos, uso do cenário como extensão da luta e coreografias que remetem à mecânica dos títulos mais recentes. Para quem acompanha a franquia, esse reconhecimento é imediato. Não se trata apenas de referência visual, mas de tradução de linguagem.

A direção de arte reforça o resultado ao apostar em uma ambientação que dialoga diretamente com os jogos. Diversos cenários clássicos aparecem reinterpretados com cuidado, mantendo identidade visual e composição reconhecíveis para quem já conhece a franquia.

A sensação se aproxima das “cutscenes” dos jogos mais recentes, com cenários que funcionam como parte ativa do combate. Há atenção aos detalhes e à construção dos ambientes, o que facilita a imersão e fortalece a conexão com o material original.

Outro ponto que ganha força está na condução de Kitana como protagonista. Mesmo dividindo espaço com Johnny Cage, é ela quem sustenta a maturidade da narrativa. Há clareza em seus objetivos, consistência nas decisões e foco na trajetória.

PROPÓSITO

A personagem não é construída a partir de estereótipos ou apelo superficial. O interesse está nas motivações e no caminho que ela percorre. Isso amplia o alcance do filme e reforça um protagonismo feminino que se sustenta pela ação e pela construção dramática.

Mesmo com um número amplo de personagens, incluindo nomes icônicos como Scorpion e Sub-Zero, o filme encontra seu eixo ao concentrar a condução dramática em Kitana e Johnny. São eles que sustentam a progressão da história e dão unidade a uma narrativa que, em vários momentos, se fragmenta diante da sucessão de combates e aparições.

Nesse sentido, “Mortal Kombat 2” demonstra maior clareza sobre o que pretende ser. O filme reduz a dependência de explicações e assume a ação como linguagem principal. Isso não elimina problemas de ritmo nem resolve totalmente a construção narrativa, mas direciona melhor a experiência.

O resultado se aproxima mais da identidade da franquia, ainda que não se sustente pelo roteiro. Funciona especialmente para quem já tem familiaridade com os jogos e também encontra espaço entre espectadores que buscam um espetáculo direto, apoiado em personagens marcantes e sequências de luta bem executadas.

“MORTAL KOMBAT 2”

(EUA, 2026, 116 min.) Direção: Simon McQuoid. Com Karl Urban, Adeline Rudolph, Lewis Tan. Estreia nesta quinta-feira (7/5), em salas dos complexos Cinemark, Cineart, Cinépolis e Cinesercla.

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