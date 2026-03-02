Assine
Nintendo baixa preço do Switch Online no Brasil; veja os novos valores

Na contramão da concorrência, a empresa busca tornar serviços digitais mais acessíveis aos jogadores brasileiros a partir de abril

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
02/03/2026 21:00

Nintendo reduz preços do Switch Online no Brasil a partir de abril de 2026 e vai na contramão de Sony e Xbox
Nintendo reduz preços do Switch Online no Brasil a partir de abril de 2026 e vai na contramão de Sony e Xbox

A partir de 1º de abril de 2026, os brasileiros pagarão menos para acessar os serviços on-line da Nintendo. A empresa confirmou a redução nos valores de todos os planos anuais do Nintendo Switch Online. O ajuste busca tornar o serviço mais acessível localmente.

Sobre a política de preços, a Nintendo afirmou: "Na região da América Latina, existem muitos fatores únicos para cada país que podem impactar o preço dos produtos Nintendo. Estamos continuamente avaliando as melhores opções, baseadas nas condições de mercado para tornar nossos produtos mais acessíveis aos nossos clientes."

O plano individual cai de R$ 120 para R$ 109. Já a opção com pacote adicional reduz de R$ 299 para R$ 279 anuais. O plano familiar, para até oito contas, passa de R$ 469 para R$ 439.

Nintendo Switch Online – Planos Anuais (12 meses)

Individual
De R$ 120 por R$ 109

Individual + Pacote Adicional
De R$ 299 por R$ 279

Familiar + Pacote Adicional
De R$ 469 por R$ 439

A ação vai na contramão de rivais como Sony e Xbox, que aumentaram serviços recentemente. A Sony foca em "monetizar a base instalada" para cobrir custos de hardware. Enquanto isso, o Xbox Game Pass Ultimate quase dobrou de preço no Brasil. A movimentação da Nintendo sinaliza uma estratégia distinta para o mercado brasileiro.

games nintendo precos switch tecnologia

