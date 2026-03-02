Nintendo baixa preço do Switch Online no Brasil; veja os novos valores

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

A partir de 1º de abril de 2026, os brasileiros pagarão menos para acessar os serviços on-line da Nintendo. A empresa confirmou a redução nos valores de todos os planos anuais do Nintendo Switch Online. O ajuste busca tornar o serviço mais acessível localmente.

Sobre a política de preços, a Nintendo afirmou: "Na região da América Latina, existem muitos fatores únicos para cada país que podem impactar o preço dos produtos Nintendo. Estamos continuamente avaliando as melhores opções, baseadas nas condições de mercado para tornar nossos produtos mais acessíveis aos nossos clientes."

O plano individual cai de R$ 120 para R$ 109. Já a opção com pacote adicional reduz de R$ 299 para R$ 279 anuais. O plano familiar, para até oito contas, passa de R$ 469 para R$ 439.

Nintendo Switch Online – Planos Anuais (12 meses) Individual

De R$ 120 por R$ 109 Individual + Pacote Adicional

De R$ 299 por R$ 279 Familiar + Pacote Adicional

De R$ 469 por R$ 439

A ação vai na contramão de rivais como Sony e Xbox, que aumentaram serviços recentemente. A Sony foca em "monetizar a base instalada" para cobrir custos de hardware. Enquanto isso, o Xbox Game Pass Ultimate quase dobrou de preço no Brasil. A movimentação da Nintendo sinaliza uma estratégia distinta para o mercado brasileiro.