Inspirado em Street Fighter, game põe Bolsonaro e Lula para lutar

O jogo tem comandos simples e é levado para o lado cômico, com ironia até nos nomes dos políticos (foto: Políticos Memes Kombat/Reprodução) Mortal Kombat e Street Fighter, o Políticos Memes Kombat traz uma proposta parecida, mas com uma grande diferença: os personagens. Buscando retratar a divisão política que tomou conta do Brasil, um novo jogo de celular vem fazendo sucesso entre os internautas. Inspirado em jogos de luta comotraz uma proposta parecida, mas com uma grande diferença: os personagens.





Disponibilizado para celulares Android, o jogo permite que os jogadores controlem famosos políticos brasileiros em combates, no maior estilo soco, chute, pulo e magia. Dentre os personagens estão Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Michel Temer, Enéas e Cabo Daciolo. Entre os ambientes mais populares usados como cenário, Brasília se destaca.





O jogo tem comandos simples e é levado para o lado cômico, com ironia até nos nomes dos políticos. Personagens com golpes e transformações engraçadas são o ponto alto do jogo: o ex-presidente Michel Temer consegue se transformar em um vampiro. Ciro Gomes incorpora o “nordestino arretado” em alguns golpes e o presidente Jair Bolsonaro consegue “invocar” o ministro Paulo Guedes para ajudar em alguns combos.





Personagens com golpes e transformações engraçadas são o ponto alto do jogo (foto: Play Store/Reprodução)

Dividido em quatro modos, o modo história busca finalizar o jogo, vencendo os oponentes e conferindo como fica o Brasil após toda a disputa. OS modos Versus CPU e Treinar são autoexplicativos. E por fim, há o modo Campanha Online, possibilitando a interação com outros jogadores para "colocar um fim nas discussões políticas".



Avaliações

O jogo, que já está com avaliação de 4,8, está recebendo muitos elogios e os usuários já conseguem escolher personagens favoritos e até fazer novas sugestões para o game. Confira algumas:





O jogo é ótimo, animações fluidas, bordões muito engraçados dos personagens, bons cenários, ótimos controles e roda lisinho. Lembra até street fighter."





"Um dos melhores jogos nacionais que já joguei (senão o melhor), o jogo é extremamente engraçado, divertido, fácil de se jogar e não toma partido políticos, sempre de forma neutra. Enfim jogo maravilhoso, tem grande potencial para virar um jogo muito famoso, a única que coisa que gostaria de ver eram mais personagens e até skins para personagens já inclusos no game. Ótimo Jogo. Lula melhor personagem!"





"Sensacional, os especiais de cada personagens é muito engraçado. Não tenho que reclamar da jogabilidade, apenas adicionar mais personagens, como ex presidentes, mais candidatos de eleições passadas, (Fidelix, Haddad, Marina, entre outro),deputados e senadores que sempre estão na mídia, governadores. Se não desse B.O até o STF. kkkkkkkk"





Confira a descrição do jogo





Políticos Memes Kombat é criação da Treta Studio e está disponível de graça. Trave uma batalha épica em busca de votos, é um vale tudo pelo poder. Jogo de luta de personagens fictícios baseado na guerra eleitoral brasileira. Selecione um dos personagens da política brasileira e embarque nessa luta cheia de diversões e gargalhadas.