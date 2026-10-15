Moncler Re/Icons: Cher, JENNIE e Grace Jones redefinem o que significa ser pioneira

Desde as suas origens, a Moncler tem estado na vanguarda da ascensão, equipando os pioneiros mais intrépidos do mundo — aqueles que exploram primeiro, para que outros possam seguir.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261015293832/pt/

MONCLER RE/ICONS CHER

Esse espírito permanece vivo na nova coleção Moncler Re/Icons, que resgata estilos icônicos dos arquivos da marca e os reinventa para uma nova geração, ganhando vida através de três pioneiras culturais que trilharam seus próprios caminhos extraordinários: Cher, JENNIE e Grace Jones. Cada uma delas construiu uma carreira ousada, movendo montanhas e alcançando picos mais altos, recusando-se a seguir o caminho já traçado para elas. Pioneiras à sua maneira singular, elas abriram trilhas para outros seguirem e construíram legados duradouros que continuam moldando o futuro.

Inspirada em fotografias de arquivo de Lionel Terray — pioneiro do alpinismo e um dos primeiros colaboradores da Moncler — a campanha coloca nossas pioneiras em destaque, capturadas em retratos marcantes vestindo versões reinventadas de peças de vestuário externo e acessórios icônicos da Moncler.

CHER. PIONEIRA EM GÊNEROS E GERAÇÕES.

"O espírito pioneiro é simplesmente seguir em frente e ser forte. Os pioneiros eram fortes. É avançar, não desistir e ser grato."

Cher desafiou todas as probabilidades não apenas para alcançar o topo, mas para permanecer lá. Recusando-se a ser definida por outros, ela passou décadas apostando na reinvenção e abraçando a evolução, rompendo as fronteiras entre música, cinema e moda para moldar continuamente o estilo global e atrair a atenção da cultura pop. Unindo passado e futuro, a herança icônica e a modernidade, ela personifica um espírito de inovação atemporal e autenticidade ousada.

Ela é vencedora do Emmy, Grammy, Globo de Ouro e Oscar — um testemunho poderoso de seu trabalho e daqueles que ousam liderar em vez de seguir. O espírito pioneiro de Cher transcende a idade, os limites e as fronteiras, unindo gerações através de uma visão compartilhada de autoexpressão ousada e autêntica.

Cher veste a jaqueta Moncler Re/Icons Himalaya na cor branca e a jaqueta Verone na cor preta, complementadas por um cachecol amarelo vibrante que remete ao icônico vestido com cachecol de Bob Mackie, usado por ela no The Cher Show. No filme da campanha Re/Icons, ela puxa o cachecol em uma referência lúdica à lendária revelação do figurino original, colocando os dançarinos ao seu redor em movimento enquanto a cena transborda energia.

JENNIE. PIONEIRA DE UM MUNDO MAIS AMPLO.

“Meu sonho mais extraordinário é continuar descobrindo diferentes versões de mim mesma que ainda não conheci. Continuar criando livremente, vivenciando coisas novas e nunca parar de sonhar mais alto.”

Muito além de suas origens no K-pop, JENNIE emergiu como um ícone global e uma voz que define uma nova geração. Artista pioneira e fenômeno criativo, sua influência transita com fluidez entre a música, a alta-costura e a construção de mundos digitais, rompendo fronteiras para impulsionar o estilo global e redefinir as possibilidades de autoexpressão. Falando diretamente a uma geração diversa e sem fronteiras, que a vê como uma referência para abraçar a individualidade, JENNIE personifica um novo tipo de pioneira global — alguém que ajuda a criar um mundo mais amplo, onde arte, criatividade e identidade não conhecem limites.

JENNIE veste a jaqueta Moncler Re/Icons Karakorum na cor preta e o colete Tibb na cor caramelo, cercada por rostos de todo o mundo. Em meio a essa multidão vasta e em constante movimento, ela surge como uma força singular, refletindo seu extraordinário alcance global e sua influência como pioneira cultural.

GRACE JONES. PIONEIRA DO PODER DA IDENTIDADE.

“O espírito pioneiro tem a ver com desafios. Gosto de desafios que me fazem sentir como se tivesse conquistado algo que parecia inalcançável.”

Existe apenas uma Grace Jones. Ícone e iconoclasta, ela transformou sua imagem em uma obra-prima de vanguarda, rompendo convenções de música, moda, raça e gênero para inaugurar um som, uma imagem e um modo de ser ousados ??e inéditos. Autêntica e inabalável, ela fez do estilo pessoal sua armadura, transformando energia criativa em uma força de autoexpressão e derrubando as barreiras do que um ícone poderia ser. Intensa, extraordinária e inequivocamente única, ela abriu caminho para aqueles que se recusam a passar despercebidos.

Grace Jones veste a jaqueta Moncler Re/Icons Karakorum em tom de roxo profundo — uma referência vívida à sua colaboração icônica com o diretor Jean-Paul Goude. Ladeada por sósias que exibem sua marcante maquiagem dramática, ela se torna um reflexo impactante de sua própria influência duradoura, dissolvendo as fronteiras entre o original e o ícone, o passado e o presente.

Com fotografia e direção de Gabriel Moses, a campanha coloca cada ícone em destaque absoluto, posicionando-os no centro de uma multidão como uma poderosa expressão de individualidade. Inspirando-se em suas histórias, legados e presenças inconfundíveis, Moses cria um retrato cinematográfico de poder, elegância e originalidade. Em três universos distintos, Cher, JENNIE e Grace Jones surgem como pioneiras que jamais seguiram caminhos preestabelecidos, mas trilharam suas próprias trajetórias.

A coleção Moncler Re/Icons já está disponível em lojas selecionadas da Moncler e em moncler.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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