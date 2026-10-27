África logo ali: Minas ganha uma savana com leões, girafas e elefantes

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

E se a próxima aventura da família fosse uma expedição pela savana africana? Não seria preciso tirar passaporte, enfrentar horas de voo ou atravessar o oceano. Bastaria pegar a estrada em direção a Esmeraldas, na Grande Belo Horizonte, onde uma África em versão mineira está prestes a ganhar vida.

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A partir de 31 de outubro, o Parque do Avestruz Eco Resort abre as portas de seu novo Complexo Safári, um território de 12 mil metros quadrados criado para transportar crianças e adultos ao universo da vida selvagem. No caminho, leões rugem, girafas se erguem entre a vegetação, elefantes movimentam a tromba e rinocerontes, zebras, gorilas e tigres entram em cena. Tudo isso em uma experiência que mistura fantasia, tecnologia, brincadeira e curiosidade sobre o mundo animal.

A primeira surpresa está no tamanho dos protagonistas. São 24 animais mecatrônicos em escala real, alguns com até três metros de altura, capazes de reproduzir movimentos, sons, respiração e até o piscar dos olhos. Não são animais de verdade, mas a tecnologia dá vida às réplicas e cria a sensação de estar diante de criaturas que parecem ter acabado de sair de um documentário sobre a África.

E há detalhes que tornam o passeio ainda mais divertido: os elefantes lançam jatos de água com a tromba, enquanto os sons da fauna ajudam a compor a atmosfera de uma expedição. Para completar o cenário, o complexo reúne 14 animais vivos na fazendinha, entre avestruzes, emas, faisões e minipôneis.

A ideia é fazer com que o visitante deixe por alguns instantes a rotina para entrar no papel de explorador. Em vez de apenas observar, a família é convidada a percorrer ambientes temáticos, descobrir espécies e participar de atividades que transformam o passeio em uma aventura compartilhada.

Um safári sem sair de Minas

A África fica a milhares de quilômetros de Belo Horizonte, mas a inspiração para essa viagem imaginária estará a cerca de 55 quilômetros da capital mineira. Localizado em Esmeraldas, o Parque do Avestruz Eco Resort aposta na combinação de entretenimento temático e hospedagem para ampliar seu repertório de experiências para famílias.

A atmosfera africana não se limita aos animais. A tematização se espalha por diferentes espaços do empreendimento, com cores, estampas e elementos decorativos que remetem à savana. A proposta é que a sensação de aventura comece logo na chegada e acompanhe os hóspedes durante a estadia.

O novo complexo integra os investimentos do resort na diversificação de suas atrações. Segundo Fabiana Silveira, diretora Comercial e de Marketing, a expectativa é aumentar a demanda em 25% com as novidades. O empreendimento, eleito um dos 15 melhores eco resorts do Brasil pelo portal Melhores Destinos, recebe mais de 150 mil hóspedes por ano.

Pequenos exploradores em busca de tesouros

Na savana mineira, nem toda descoberta tem quatro patas. Algumas estão escondidas na areia, à espera de pequenos aventureiros.

No Garimpo Safári, as crianças recebem um kit de explorador e partem em busca de cristais e pedras preciosas. Com peneiras e muita curiosidade, precisam separar a areia para encontrar seus tesouros. A atividade acontece em um ambiente temático com rochas e água corrente, e as descobertas podem ser levadas para casa como lembrança da expedição.

Depois de procurar riquezas, é hora de trocar o chapéu de explorador pelo espírito de diversão no Parquinho Safári. Carrossel, trenzinho e torre fazem parte das atrações, acompanhadas de guloseimas como pipoca e algodão-doce.

Quando o dia pede uma aventura diferente, o Acampamento Safári entra em cena. Com a orientação da equipe de recreação, os pequenos poderão montar barracas, conhecer os preparativos de um acampamento e saborear marshmallows. É uma oportunidade de brincar de explorador, inventar histórias e descobrir que a imaginação também pode ser um excelente passaporte.

Diversão com descobertas pelo caminho

Entre uma foto com a girafa e uma brincadeira no acampamento, o passeio também abre espaço para aprender. Ao longo do percurso, a equipe de recreação apresentará curiosidades sobre as espécies, seus hábitos, alimentação e comportamentos.

A proposta é aproximar as crianças do universo animal de maneira leve e interativa, despertando perguntas e incentivando novas descobertas. Afinal, conhecer um animal vai além de saber seu nome: é também entender de onde ele vem, como vive e qual é seu papel na natureza.

Para prolongar a aventura, a Loja Safári oferecerá produtos inspirados na fauna africana, como camisetas, bonés, chapéus, bolsas, chaveiros e pelúcias personalizadas. Outro destaque é o guia ilustrado Parque do Avestruz Safári – Guia da Vida Selvagem, com informações sobre origem, alimentação, comportamento e expectativa de vida das espécies representadas no complexo.

Quanto custa embarcar nessa aventura?

O acesso ao Complexo Safári estará incluído na hospedagem all inclusive do Parque do Avestruz, sem cobrança adicional de ingresso para os hóspedes. As reservas para estadias a partir de 31 de outubro já contemplam a visita ao espaço, além da alimentação e das bebidas previstas no pacote.

Algumas atrações terão pagamento à parte. O Garimpo Safári custará R$ 29,99 por participante. Os passeios de carrossel, trenzinho e torre sairão por R$ 10 cada. Para os fliperamas, o valor será de R$ 5 por partida, com pacote de dez partidas por R$ 40. Já as máquinas de pelúcia custarão R$ 10 por tentativa, com pacote de dez tentativas por R$ 80.

Com a novidade, o Parque do Avestruz amplia as opções para quem procura uma viagem curta, mas cheia de experiências. A proposta combina hospedagem, lazer e uma dose de imaginação em um roteiro no qual a savana africana ganha sotaque mineiro.

No fim das contas, talvez a melhor parte da aventura seja esta: mostrar às crianças que o mundo é enorme, cheio de animais fascinantes e lugares surpreendentes — e que algumas viagens começam bem mais perto de casa do que a gente imagina.

Serviço

Complexo Safári – Parque do Avestruz Eco Resort

Inauguração: 31 de outubro de 2026, às 9h30.

Local: Esmeraldas (MG), a cerca de 55 km de Belo Horizonte.

Acesso: incluído na hospedagem all inclusive. Algumas atrações são cobradas à parte.

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Informações e reservas: www.parquedoavestruz.com.br