Já ouviu falar da Praia do Cerrado pertinho de BH?

O Parque do Avestruz Eco Resort, em Esmeraldas (MG), celebra o sucesso da inauguração de seu novo mega complexo aquático, consolidada neste mês de abril de 2026. Além das novas estruturas de brinquedos, o hotel surpreende ao entregar uma piscina com cachoeira que recria a experiência de uma verdadeira praia em pleno Cerrado mineiro. Com essas adições, o empreendimento se posiciona oficialmente como o hotel de lazer com a maior estrutura de entretenimento aquático de Minas Gerais.

As novidades foram o grande destaque da temporada, fazendo com que o resort operasse com capacidade máxima de ocupação nos últimos feriados de abril. O investimento estratégico reforça o posicionamento do destino como uma referência em experiências imersivas, unindo a infraestrutura de grandes parques temáticos ao conforto de um dos principais eco resorts do país.

Hakuna Splash e a Praia no Cerrado

Ocupando uma área total de 2.104 m², o complexo foi desenhado para equilibrar adrenalina e relaxamento:

Experiência de Praia: A nova piscina com cachoeira transporta o hóspede para um cenário litorâneo, oferecendo o frescor de uma praia exclusiva em meio às paisagens características do Cerrado.

Tecnologia e Adrenalina: O Hakuna Splash conta com três super toboáguas de alto impacto, incluindo um modelo com iluminação interna em LED, que proporciona uma experiência sensorial inédita.

Diversão em Família: O mega escorregador permite descidas simultâneas, enquanto o famoso "super baldão" de 200 litros garante a alegria das crianças em ciclos de diversão garantida.

Gastronomia e Bem-Estar All-Inclusive

A inauguração trouxe também uma renovação na experiência gastronômica. Integrado ao sistema All-Inclusive, o resort introduziu um Menu Kids exclusivo próximo às piscinas e à área da praia, com opções práticas como mini sanduíches e espetinhos de frutas. Isso permite que as famílias aproveitem o dia inteiro de sol com total comodidade e praticidade.

Savana Kids: Criatividade e Movimento

Além das águas, o Savana Kids foi inaugurado com a proposta de resgatar o brincar ativo. O espaço oferece circuitos interativos, paredes de escalada e camas elásticas sob uma temática de safari, estimulando a imaginação e a desconexão das telas.

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Para a diretoria do resort, a entrega destas obras marca um novo capítulo na hotelaria mineira. O complexo aquático faz parte de uma série de novidades e investimentos em lazer, que serão apresentadas ao mercado. “Estamos ampliando não apenas a nossa estrutura, mas principalmente o nível de experiência que oferecemos aos nossos hóspedes, com propostas mais imersivas e alinhadas ao perfil do turismo familiar contemporâneo”, destaca Fabiana Silveira, Diretora Comercial e de Marketing.