O hotel 5 estrelas de BH já recebeu diversos jogadores famosos, especialmente durante grandes competições e eventos esportivos. Entre os atletas que passaram por lá, destacam-se: Neymar Jr. – um dos nomes mais icônicos que já se hospedou no hotel durante suas convocações para a seleção. Ronaldinho Gaúcho é outro gênio do futebol brasileiro, ídolo dos torcedores do Galo, que fez do local sua casa temporária em várias ocasiões, especialmente durante torneios importantes. E não para por ai: vários atletas que representaram o Brasil em competições internacionais, como Copa do Mundo e Copa América, escolheram o hotel como sua base em Belo Horizonte.

E para comemorar os 28 anos de atividades, o Ouro Minas Dolce by Wyndham, único resort urbano de Minas Gerais, marca um golaço apostando em um ambicioso projeto de retrofit – projeto de modernização total do hotel com investimentos de R$ 30 milhões. A reforma, com 70% já concretizado, visa garantir uma infraestrutura completa digna de um resort urbano para toda a família, com ambientes mais confortáveis aos hóspedes que viajam a lazer e deve ser finalizado até o final de 2024.

De acordo com a diretora do hotel, Érica Drumond, o aprimoramento contínuo é essencial para hotelaria e faz parte do nosso planejamento estratégico para a consolidação do Ouro Minas como uma referência em resort urbano. "Unimos a tradição mineira com tecnologia de ponta, matérias primas de excelência e ambientes que vão levar os hóspedes a uma experiência inesquecível. O investimento de R$ 30 milhões demonstra a expectativa positiva do hotel em relação ao turismo nos próximos anos”.

Novidades

As suítes foram redesenhadas com uma decoração mais sóbria, sem carpetes, espaços mais clean, funcionais e banheiros revestidos em mármore, ressaltando o branco. A Suíte Presidencial Real, anteriormente com 360 m², foi transformada na Suíte Premier, oferecendo o mesmo conforto em um espaço otimizado e revestimentos de traduzem um clima contemporâneo. “Teremos um novo menu de travesseiros com opções aconchegantes e terapêuticas para a qualidade máxima do sono dos nossos hóspedes”.

Outra novidade é o novo José Coffee & Bar. "Vamos inaugurar em 90 dias a Pe, um espaço exclusivo que servirá um sofisticado café da manhã à la carte nos finais de semana, com um cardápio elaborado com frutos do mar, caviar e outras iguarias", destaca. A diretora conta que pelo menos R$ 2 milhões foram investidos em tecnologia para aprimorar o atendimento ao cliente. "Nosso novo gerenciador de Wi-Fi permite distribuir a internet de forma eficiente, atendendo às áreas com maior demanda. Atualizamos todo o cabeamento do prédio e instalamos uma antena a cada dois apartamentos, com planos de ter uma antena por apartamento em breve", explica.

Andar do atleta

Com o objetivo de atender a perfis de clientes no segmento esportivo, o Ouro Minas também faz reformulação do Andar dos Atletas, visto que recebe constantemente times de vôlei, futebol e outros que necessitam de uma ala mais reservada do hotel, para café da manhã, almoço e jantar, além de sala de jogos e reuniões no andar, para facilitar a rotina dos atletas. Outro detalhe alinhado com o perfil desse cliente é com as refeições, que são preparadas de acordo com a dieta dos hóspedes, incluindo os veganos. Na reforma das suítes para os atletas o tamanho maior da cama e colchoes novos foram adquiridos

Restaurante 24 horas

O restaurante Quinto do Ouro voltará a funcionar 24 horas por dia para atender funcionários das companhias aéreas e clientes que buscam uma opção noturna. "Essa opção de funcionamento sem pausa é um grande plus, visto que em BH faltam hotéis e restaurantes com esse atendimento”. Está faltando somente o retorno do transporte público regular na madrugada. O cardápio, que até então era voltado para uma gastronomia internacional, também mudou, e irá incluir pratos da cozinha regional mineira, como lombo, feijão tropeiro, canja mineira e caldo verde. “A ideia é oferecer uma comida mais sofisticada com ingredientes diferenciados. Nossa confeitaria também passará por mudanças, permitindo que os hóspedes vejam a fabricação dos doces e bolos através de uma janela", detalha Érica.

Na ala dos eventos, responsável por 60% do faturamento do hotel, foram ampliadas as salas de apoio e trocadas mil cadeiras, novos carpetes e divisórias acústicas. O hotel também passou a oferecer o sistema "all inclusive" para congressos e convenções. "Criamos esta opção para as empresas, em que é possível dispor de diárias com café da manhã, coffee break, almoço, coquetel e jantar", acrescenta Érica.

Lazer e Lobby

No setor de lazer, a principal novidade e o projeto de uma piscina externa, além da piscina climatizada no primeiro andar. "Já demos entrada na Prefeitura com a documentação para obter a autorização e, se tudo der certo, em 2025 poderemos oferecer mais essa opção ao hóspede”. O Kids Club foi ampliado, a academia recebeu melhorias e a Copa Família está sendo reformada para melhor atender mães com filhos pequenos.

O lobby do hotel está sendo completamente reformado, adotando uma decoração mais clean e moderna. "Na recepção, a ideia é trocar a função dos recepcionistas, que passarão a atuar como agentes de hospedagem para melhor atendimento ao hóspede", explica Érica.

Sustentabilidade



O Hotel vem destacando também nos últimos anos na adoção de práticas sustentáveis. Uma das práticas mais visíveis do Ouro Minas é seu programa de reciclagem. Latas e garrafas são cuidadosamente separadas e encaminhadas para reciclagem, reduzindo assim a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários e contribuindo para a preservação dos recursos naturais.

Além disso, o hotel investe em energia solar, por meio de painéis solares, adoção de chuveiros e torneiras monocomando para economizar água, controlando o fluxo e reduzindo o desperdício; tratamento de resíduos orgânicos, transformado em adubo sólido e líquido; e reutilização de águas cinzas.