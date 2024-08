Nessa segunda-feira (19/8), o Governo de Minas anunciou uma empolgante novidade: a criação da Rota dos Vinhos, que abrangerá oito regiões produtoras do estado. Com essa iniciativa, o enoturismo — a arte de explorar e saborear vinhos — se transforma em um pilar de uma nova política pública, destinada a atrair visitantes e investimentos, enquanto gera oportunidades de emprego e renda para a população. Prepare-se para uma jornada de sabores e paisagens deslumbrantes!

"Mil vidas eu tivesse, mil vidas eu daria pela libertação da minha pátria”. Se tem uma passagem que todo mineiro que se preze conhece – e se orgulha – é esta. Segundo uma das versões mais difundidas, teriam sido essas as últimas palavras do herói nacional Tiradentes, ícone da Inconfidência Mineira. Minas Gerais, terra de ouro e brio, guarda em seu seio, o legado de um filho, que pela liberdade, enfrentou o desafio. E hoje, é lembrado com amor e brilho. Que sua coragem inspire gerações, a lutar por justiça, sem hesitações, Tiradentes – herói de mil corações, que ainda vive em Minas.



E foi para homenagear esse importante personagem da história que os empresários Wander Oliveira e Berenice Figueiredo batizaram de “Vinícola Mil Vidas” a mais recente novidade do Campo das Vertentes mineiro: um vinhedo na zona rural do município de Ritápolis, cidade natal do inconfidente.



Unindo enoturismo ao charme das cidades históricas próximas ao seu vinhedo, o projeto precursor recém-inaugurado ocupa uma área de mais de 21 hectares a menos de 3 horas de Belo Horizonte e a 45 minutos de Tiradentes. O conjunto composto por vinhedo e restaurante, convida à vivência que compreende a verdadeira “experiência Mil Vidas”: a degustação de vinhos finos de qualidade, originados a partir das uvas ali cultivadas, e uma gastronomia de excelência com inspiração nas cozinhas francesa e mineira, com utilização de produtos locais, tudo em um ambiente relaxante em meio à paisagem de videiras e serras da região. Apreciador de vinhos e admirador do trabalho de pesquisa e desenvolvimento realizado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) – que possibilitou a produção de vinhos de excelência no estado –, Wander entendeu que seria produzindo vinhos que daria prosseguimento a seu projeto de vida, ao encerrar sua carreira como executivo no ramo de energia, após 37 anos de trabalho.

Safra no meio do ano





Ao lado de sua esposa e sócia Berenice Figueiredo, foi em busca do ex-pesquisador da Epamig, Murillo Albuquerque Regina, responsável pelo projeto que tornou viável a produção de vinhos de qualidade no Sudeste por meio da técnica da dupla poda, que possibilita o deslocamento do período de colheita das uvas do verão para o inverno, época de menos chuvas e mais amplitude térmica na região. Assessorados pelo especialista, definiram onde plantariam seus sonhos: a zona rural de um dos municípios mineiros da região do Campos das Vertentes, a 28 km de São João del-Rei e 37 de Tiradentes, com BH a pouco mais de 200 km de distância.



Foram plantados 3 hectares de uva da variedade Syrah e 2 hectares da variedade Sauvignon Blanc, com a primeira colheita realizada no inverno passado e originando aproximadamente 10 mil garrafas dos vinhos Mil Vidas Syrah Tinto, Syrah Rosé e Sauvignon Blanc. O plantio foi tão frutífero também nos corações do casal de empresários que eles adiantam que muito ainda está por vir quando o assunto são as bebidas à base de fermentação da uva em solo mineiro. “Em sociedade com outros vitivinicultores, em 2022 implantamos um vinhedo na cidade de Caldas, também no interior de Minas, para produção de uvas para espumante (Chardonnay e Pinot Noir), com a primeira colheita prevista para 2025”, avisam.

Gastronomia harmonizada

Entre o mar de montanhas que dá vida ao cenário da vinícola, uma vista privilegiada pode ser apreciada da sacada de sua sede. Ocupando uma área de quase 500m2, foi inaugurado em março de 2024 o restaurante Mil Vidas, que buscou inspiração na cozinha francesa da badalada Silvana Vatel, a essência de seu menu. Responsável por assinar o cardápio do espaço, a chef foi além das delícias clássicas de um verdadeiro bistrô com sotaque parisiense; propôs mineiridade aos pratos, trazendo releituras com utilização de produtos mineiros.



A harmonia com a região em que está sediada, sua cultura, produtos, bioma e seus habitantes pode ser evidenciada em cada uma das delícias executadas pela chef responsável pela cozinha, Cristina Gimenez, moradora de Ritápolis. Dentre elas, as estrelas da casa, a entrada de pastel de massa filo com queijo Catauá e mel trufado (R$ 42), o tournedos de filé mignon bovino em crosta de ervas e parmesão, molho de vinho tinto e gratin dauphinois (R$ 94), e, adoçando a degustação com vista para o vinhedo, a torta mousse de chocolate belga, sorbet de morangos da fazenda vizinha, Lua Dourada, e telha de avelãs (R$ 38).



Os rótulos completam a experiência e estão disponíveis para degustações harmonizadas entre as delícias do menu do restaurante localizado junto ao vinhedo – suas taças partem de R$ 33, enquanto pedindo a garrafa os custos variam entre R$ 129 e R$ 148, a depender do rótulo. A outra opção são os vinhos para viagem com retirada no local (a partir de R$ 118, com condições especiais para compras com maior volume de garrafas). “Beber vinho é muito bom, em boa companhia é excelente; se harmonizado com gastronomia de alto nível fica ainda mais impactante, porém junto ao vinhedo e cercado de belas paisagens, se transforma numa experiência incomparável”, ressalta Wander.



Além do restaurante do complexo, composto por salão e varanda para até 70 assentos, a área descoberta no jardim reúne ainda mais 16 lugares à mesa, com vista para um gramado de mais 800m2 de extensão.

Visita guiada

A vinícola Mil Vidas pretende oferecer uma visita guiada ao vinhedo, onde o visitante receberá informações sobre o plantio, cultivo e colheita e os principais cuidados necessários para se produzir vinhos finos de qualidade, finalizando com degustação harmonizada dos vinhos da casa. Outra novidade será a possibilidade de realizar um piquenique junto às videiras, onde o visitante receberá uma cesta repleta de delícias e uma garrafa de vinho de sua escolha, acompanhada de pães, queijos, frios e geléias.Atualmente, o restaurante abre às sextas, sábados, domingos e feriados, bem como no período de férias, das 11h às 18h.

SERVIÇO

Vinícola Mil Vidas

Endereço: Rodovia BR – 494, km 167, s/n – Ritápolis, MG (28 km de São João del-Rei e 37 km de Tiradentes)

Funcionamento: sextas, sábados, domingos e feriados, de 11h às 18h

Saborosa experiência

Minas Gerais vem se destacando como uma região proeminente para a vinicultura. No mês passado, o estado ganhou seu primeiro wine bar flutuante, o Alma Gerais. Com um investimento de R$ 1,5 milhão, o restaurante, com formato de uma chalana, circula pela represa do Funil, que abrange 40,49 km², nos municípios de Bom Sucesso, Perdões, Ijaci e Ibituruna. Você já imaginou vivenciar um tour guiado em uma vinícola, seguido de um passeio em um wine bar flutuante ao entardecer, com degustação de vinhos e petiscos? Agora é a sua chance de transformar essa ideia em realidade!



Com o coração mineiro, a Vinícola Alma Gerais é apaixonada por compartilhar o melhor de Minas Gerais, especialmente seus vinhos. Eles acreditam que a experiência do vinho é ainda mais rica quando compartilhada, pois em Minas Gerais, tudo vira um grande encontro: o café, a mesa, a prosa, a casa e as histórias. É uma vinícola que convida você a uma vivência mais profunda e enriquecedora sobre o mundo do vinho. A Alma Gerais pretende conectar o amor pelo estado, sua história, gastronomia e cultura com muita tecnologia e inovação. Tem como proposta, transformar o Sul de Minas em um destino de enoturismo comparável aos melhores roteiros vinícolas do mundo.



A Vinícola Alma Gerais, situada em Bom Sucesso, se encontra a apenas 30 minutos de Lavras, dentro do condomínio Vivert Reserva da Mata. A elaboração dos vinhos busca trazer o melhor do terroir mineiro através de diferentes processos. O lema é experimentar, inovar e compartilhar. Um exemplo é a linha de Sauvignon Blanc, com três rótulos da mesma uva e safra, mas com processos de vinificação distintos.



Mineiridade

As experiências com o vinho e a vinícola envolvem todos os sentidos e desejos. O visitante é convidado para uma jornada completa: do vinhedo à cave, da garrafa ao passeio de barco na lagoa regado a vinho e combinando com o projeto ‘Raridades Mineiras”, onde eles reúnem o vinho, o café, o queijo, o doce de leite e os melhores sabores e ingredientes de Minas Gerais

Tour e Sunset no Wine Bar Flutuante

• 11h30 - Recepção no pórtico e loja

Início da experiência na entrada principal, onde você será recebido e conduzido por um transfer. Seu carro ficará estacionado na entrada, garantindo sua comodidade e segurança.

• 12h - Almoço no Restaurante

Delicie-se com um almoço no restaurante assinado pelo chef Kaliu Castro.

• 15h30 - Tour Guiado pela Vinícola e Cave

Explore a Vinícola Alma Gerais em um tour guiado, repleto de informações e que apresenta o processo de produção.

• 16h30 - Tour e Sunset no Wine Bar Flutuante

O ponto alto da experiência! Desfrute de um passeio no wine bar flutuante ao entardecer, com vinho e música animada. Navegue pela represa, apreciando vinhos selecionados e delícias mineiras. Esta experiência é perfeita para grupos de amigos e família.

• 18h30 - Despedida e retorno



SERVIÇO

Vinícola Alma Gerais

Endereço: Rod. Agnesio Carvalho de Souza, km 73 - Condomínio Vivert Reserva da Mata,

Bom Sucesso

