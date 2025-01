A Aviva divulgou a primeira imagem de seu novo parque aquático Hot Park na Costa do Sauípe, o primeiro de grande porte da Bahia. Planejado para 2027, o parque promete unir diversão, baianidade e responsabilidade ambiental sob a temática Baía das Tartarugas.

Com investimento de R$ 350 milhões, o parque já nascerá com o tema da vida marinha e conscientização ambiental e será dividido em 5 lands com restaurantes, experiências de compras e mais de 20 atrações para toda as idades espalhadas em uma área de mais de 100 mil m2. Com a inauguração, o Hot Park se torna o primeiro parque brasileiro – entre aquáticos, temáticos e de diversão – a estar em dois destinos no país.



A imagem conceitual do Hot Park na Costa do Sauípe mostra a entrada do parque, trazendo a temática Baía das Tartarugas e ovos e pegadas gigantes, para que as pessoas se sintam imersas no início do ciclo das tartarugas-marinhas, que têm na Costa do Sauípe um de seus principais pontos de desova do país. Entre as atrações, o parque promete oferecer mais de uma com elementos inéditos no Brasil.

Foi lançado também o Passaporte Hot Park Série Limitada, em quantidade restrita e que dá direito de acesso ilimitado ao novo parque por 15 anos, oferecendo benefícios como pré-lançamentos e eventos diferenciados, além de acesso a um futuro clube social à beira do lago na Costa do Sauípe que será inaugurado em 2027 integrado ao parque, com atividades e serviços especiais.

O Hot Park na Costa do Sauípe é a segunda unidade do Hot Park, maior parque aquático com águas naturalmente quentes da América do Sul e o 8º mais visitado do mundo, que fica na cidade de Rio Quente, região das águas quentes de Goiás.



Será inaugurado em 2027, dividido em 5 lands e terá restaurantes, experiências de compras e mais de 20 atrações para toda as idades espalhadas em uma área de 100 mil m2.



Expectativa de receber 1.2 milhões de clientes por ano e gerar cerca de 2.150 empregos diretos e indiretos.



Quem se hospedar nos hotéis da Costa do Sauípe, terá acesso ilimitado ao parque, que também receberá visitantes somente pelo dia, com compra de ingresso separadamente.



A temática será Baía das Tartarugas e vai explorar o ciclo de vida das tartarugas marinhas sob a ótica da preservação ambiental. A Costa do Sauípe é um dos principais pontos de desova no país.



O storytelling será conduzido pela tartaruga Marina, uma tartaruga-marinha verde que faz parte da Turminha da Zooeira, personagens que ganharam clipes musicais e uma série animada em 2024 no YouTube.



A narrativa do parque vai mostrar a história da Marina desde seu nascimento até seu retorno para o mesmo local para a desova, como acontece, de fato, com estes animais.



Marina viajará pelo oceano, encontrará a baleia Léia (da Turminha da Zooeira), enfrentará predadores e poluição e verá os pontos positivos na jornada, como o impacto do cuidado de humanos com a vida marinha, encerrando sua viagem em Salvador durante o Carnaval.



Diariamente, o parque será fechado com uma parada de Carnaval.



Haverá uma atração do tipo “rio lento”, similar ao modelo do Lazy River do Hot Park em Rio Quente, que representará a volta do mundo da Marina e da Léia.