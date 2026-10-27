Papai Noel está chegando a Minas: Monte Verde se prepara para a magia

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Papai Noel está chegando a Minas Gerais! E um dos primeiros destinos a entrar no clima da festa será Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul do estado. Conhecida pelas paisagens da Serra da Mantiqueira, pelas araucárias e pelo charme das montanhas, a vila prepara uma temporada natalina repleta de luzes, música, personagens e atrações para toda a família.

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A partir de 13 de novembro, o Natal nas Montanhas transforma o distrito em um cenário de fantasia. Com o tema “Quatro Estações”, a edição de 2026 terá apresentações artísticas e musicais gratuitas até 25 de dezembro. A decoração permanecerá montada até 31 de janeiro de 2027, convidando os visitantes a prolongar a experiência durante as férias de verão.

A abertura oficial está marcada para as 18h30, no portal de entrada de Monte Verde. A grande novidade deste ano é que, pela primeira vez, as atrações serão itinerantes: os artistas circularão pela avenida principal e pelas galerias comerciais, levando o espírito natalino a diferentes pontos do destino.

Um caminho iluminado para encontrar o bom velhinho

A magia começa logo na chegada. A avenida Monte Verde receberá guirlandas, arcos iluminados, personagens cenográficos e uma árvore de Natal construída em madeira, com elementos que representam as quatro estações do ano.

Entre as atrações mais esperadas estão a Casinha de Natal, preparada para fotografias, e a Casa do Papai Noel, parada quase obrigatória para quem deseja registrar a visita e entrar no clima das festas de fim de ano.

A decoração foi concebida para celebrar as diferentes experiências que Monte Verde oferece ao longo do calendário. O Esquilo Nelson representa o inverno; Floquinho simboliza o aconchego do outono; a Vagalume Anita anuncia o despertar da primavera; e o Maquinista de Luz traduz a energia do verão.

Em sentido horário, Papai Noel e as mascotes Vagalume Anita, Floquinho, Esquilo Nelson e Maquinista de Luz MOVE/Divulgação

A programação cultural incluirá o espetáculo Despertar das Luzes, cantatas natalinas, contações de histórias e apresentações teatrais. Entre elas está “A Origem”, encenação que abordará o nascimento e a história de Monte Verde. A agenda completa será anunciada pela organização.

Realizado pela Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE), em parceria com a Prefeitura de Camanducaia e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o evento tem investimento estimado em R$ 2,5 milhões e conta com recursos das leis federal e estadual de incentivo à cultura, além do apoio de empresas e empreendedores.

Papai Noel Viking chega com um barco voador

Se o bom velhinho tradicional já faz a alegria das crianças, Monte Verde promete surpreender com uma versão inusitada do personagem. O Parque Oschin e a VillaLeta prepararam atrações natalinas inspiradas no universo nórdico, com programação prevista de 31 de outubro de 2026 a 24 de janeiro de 2027.

No Parque Oschin, o trenó dá lugar a um Drakkar, réplica de embarcação utilizada pelos povos escandinavos. Suspenso por cabos de aço, o barco levará o Papai Noel Viking pelo alto do parque diariamente, às 15h, em um percurso que promete chamar a atenção de crianças e adultos.

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A atração se integra à paisagem natural do espaço, que reúne araucárias, nascentes, xaxins centenários, diferentes espécies de animais, lhamas, playground e restaurante.

Na VillaLeta, o personagem estará presente todos os dias, às 13h, para um brinde especial de Natal. O local oferece ambientação viking, o imponente Grande Salão de Valhalla, atividades de arco e flecha, degustações de hidromel, playgrounds e shows. Os visitantes também poderão conhecer Mel e Caramelo, dois cães da raça São Bernardo.

E a rota natalina do Papai Noel Viking não termina por aí. Durante a temporada, ele também participará de encontros noturnos na Kursi Cervejaria, na Galeria Citadella Village, onde o público encontrará uma ambientação inspirada na cultura nórdica, chopes artesanais e gastronomia.

O Parque Oschin e a VillaLeta funcionam das 10h às 17h, exceto às terças-feiras, e oferecem um combo promocional para quem deseja conhecer os dois atrativos em dois dias. A Kursi Cervejaria abre das 11h às 23h30, exceto às segundas-feiras.

Um convite para celebrar o Natal nas montanhas

Com atrações para diferentes idades, cenários iluminados e experiências que combinam cultura, natureza e fantasia, Monte Verde se prepara para receber visitantes de Minas e de outros estados em uma das épocas mais movimentadas do calendário turístico.

A expectativa é que o Natal nas Montanhas contribua para aquecer a economia local e fortalecer o turismo no distrito. A decoração também estará presente na sede de Camanducaia e em São Mateus, ampliando o alcance da celebração.

Neste fim de ano, o convite é para caminhar sem pressa pelas ruas iluminadas, assistir a espetáculos, descobrir novos cenários e recuperar a alegria de acreditar na magia do Natal. Afinal, Papai Noel está chegando a Minas — e, em Monte Verde, ele promete aparecer até a bordo de um barco viking.

Serviço

Natal nas Montanhas — Quatro Estações

Abertura: 13 de novembro de 2026, às 18h30.

Programação cultural: até 25 de dezembro de 2026.

Decoração: até 31 de janeiro de 2027.

Local: Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG).

Apresentações culturais gratuitas.

Informações: site oficial do evento.

Atrações natalinas especiais