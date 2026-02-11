Monte Verde: charme e aventura nas montanhas

Tranquilidade, gastronomia, lazer, natureza, esportes e, acima de tudo, a hospitalidade mineira. Entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, Monte Verde, no Sul de Minas, é um refúgio que combina tudo isso. O silêncio propício ao descanso, o acolhimento que incentiva o romantismo e a intensidade da aventura fazem do distrito de Camanducaia um destino certo para viver experiências únicas.

Conhecida como “Suíça Mineira” pelo clima frio e a arquitetura inspirada na Europa, a vila encravada a cerca de 1.500 metros de altitude oferece de chalés intimistas a trilhas, tirolesas e paisagens que convidam tanto à contemplação quanto ao movimento. E apesar de consolidada como referência do turismo no estado, a localidade tem se reinventado e conquistado espaço no roteiro de quem busca uma combinação de sossego com atividades em meio à natureza.





VISUAL DE TIRAR O FÔLEGO

A tirolesa é um dos destaques no cardápio de experiências radicais que o distrito na Serra da Mantiqueira oferece DIVULGAÇÃO

A atmosfera de relaxamento e beleza começa a se apresentar na subida da serra, e a sensação é de estar em um cenário natural feito para ficar na memória. Ao passar de Camanducaia, o visual verde que envolve a estrada prende a atenção e o trajeto se transforma em passeio. Logo na chegada da vila, a certeza de que valeu a pena encarar o trecho sinuoso, porém seguro por ser conservado e sinalizado.

Na entrada do distrito, o portal que dá as boas-vindas conduz à Avenida Monte Verde e, não por acaso, transporta o turista à dimensão particular da vila. A partir daí, basta dar um passo para que as possibilidades se apresentem em espaços como cafés e restaurantes aconchegantes ou em rotas de adrenalina. Para o visitante, o mais difícil é equilibrar o vinho relaxante com o tênis esportivo.

Trilhas seguras e de fácil acesso para pessoas de qualquer idade permitem que famílias inteiras se divirtam sem esforço e preocupação DIVULGAÇÃO

PARA INICIANTES E VETERANOS

Em ascensão como polo de turismo ecológico e de aventura, Monte Verde possui um diverso cardápio de atividades, desde uma caminhada leve até propostas radicais. O turista de espírito aventureiro pode começar o desafio com o arvorismo ou a tirolesa no alto das copas das araucárias espalhadas pela região. Para quem se dispõe a explorar limites, a Fazenda Radical é o endereço. Já aqueles que preferem manter os pés – ou as rodas – no chão, os passeios de quadriciclo são indispensáveis: os roteiros exploram terrenos acidentados e levam a mirantes com visão panorâmica.

A trilha da Pedra Redonda, trajeto de dificuldade moderada, recompensa o esforço com uma vista de 360 graus do “mar de morros” e é um dos pontos mais indicados para contemplar o pôr do sol. Por sua vez, o Pico do Selado, o mais alto distrito, testa o preparo físico até dos veteranos e exige a companhia de guias. Além das opções nas alturas, do trekking e da velocidade, arco e flecha e a Escola de Falcoaria – onde é possível interagir com gaviões e corujas, aprendendo sobre a preservação de aves de rapina – completam a lista de opções. Fato é que, seja “voando” por cabos de aço, desbravando as montanhas ou vivenciando práticas antigas, a vila mostra que combina com emoção e adrenalina.

construções que mesclam a inspiração em países frios da Europa com o estilo mineiro criam uma arquitetura única e fascinante DIVULGAÇÃO

COMPLEXO DE PARQUES

Os parques são atrações à parte e, entre eles, Oschin e VillaLeta merecem destaque. De fácil acesso, ambos oferecem experiências distintas, mas que se complementam para quem busca conexão com a natureza e calmaria.

Em uma vasta área verde, o Parque Oschin conta com imensas araucárias e xaxins centenários, possibilitando uma imersão na botânica da região. Caminhar por suas trilhas de baixa dificuldade é sentir o clima de montanha em sua essência. Adornado de hortênsias e “moradia” de esquilos e aves variadas, o espaço encanta adultos e crianças – uma estrutura com brinquedos garante a diversão dos pequenos. Também é possível fazer refeições no restaurante que se mistura à paisagem do local – pratos típicos da cozinha alemã estão no menu.

Do outro lado do distrito, localizado próximo ao portal de entrada, o VillaLeta mergulha o visitante na era viking. Com jardins planejados e trilhas curtas, o parque mistura de forma harmônica a paisagem da serra com o estilo dos antigos nórdicos. No local, chamam a atenção o drakkar (réplica de um barco viking), o extenso espaço kids e o abrigo onde um casal de São Bernardo faz os turistas enfrentarem o medo para permanecer alguns segundos ao lado dos cães gigantes e garantir o registro pelo celular.

Mas o grande diferencial do parque é o restaurante inspirado na cultura nórdica – tanto na decoração quanto na culinária. A variedade de hidromel e de cervejas artesanais é sucesso garantido nas mesas, assim como a comida. Completando, músicas as típicas embalam o ambiente e um telão entretém com imagens de temática viking. Em dias específicos, é possível acompanhar shows de bandas que se apresentam em um palco amplo.

Os dois parques cobram ingresso e o turista pode adquirir o combo para conhecê-los, oferta que fica mais barata.

SABORES ÚNICOS

Em Monte Verde, comer bem é uma regra. Os cardápios fundem as tradições mineiras com influências alemãs e italianas, criando sabores únicos. Um dos clássicos é a sequência de fondue, ritual obrigatório nas noites de frio.

Outra pedida indispensável é o apfelstrudel, sobremesa com uma massa folhada finca recheada com maçã, passas, canela e, às vezes, nozes. O doce, originário da Áustria, cai muito bem com sorvete ou um cappuccino.

Os chocolates são mais um diferencial. Lojas com produção própria se espalham pelo distrito, criando uma variedade de opções e preços. Muitas possuem espaços aconchegantes para o visitante sentar e experimentar as inúmeras possibilidades sem pressa.

Aliás, itens artesanais não faltam no comércio e nos restaurantes do vilarejo: cafés especiais, queijos, doces, cachaças e cervejas são facilmente encontrados. Essa cultura deixa a gastronomia com sabores frescos, seja na fatia de uma pizza simples ou no detalhe de um prato requintado.

A cordialidade e o bom atendimento marcam presença e mostram o cuidado com o serviço prestado. A decoração dos lugares, sempre acolhedora, assegura a sensação agradável dos lugares. O clima de segurança, condição fundamental para o turismo, é perceptível e os visitantes podem caminhar devagar pela rua principal, coração pulsante do distrito, observando o comércio, os bares, os restaurantes e todo o entretenimento disponível.

NO ALTO DA MANTIQUEIRA

A pousada Suíça Mineira Garden recebe os hóspedes com acomodações confortáveis espalhadas em um agradável jardim CRISLAINE NEVES/EM/D.A PRESS

Referência de turismo serrano onde a hospitalidade, a gastronomia e a natureza se encontram para proporcionar dias de descanso e romantismo, Monte Verde também não decepciona no quesito eventos. Muito além de ser apenas uma opção de refúgio, o distrito no Sul de Minas oferece uma diversidade de atividades especialmente organizadas de acordo com as estações. A vila, que entrega com perfeição o ambiente ideal para quem busca tranquilidade, também corresponde às expectativas do visitante que procura momentos de diversão com pitadas de agitação.

Com uma localização privilegiada, no alto da imponente Serra da Mantiqueira, o vilarejo é um dos destinos mais bonitos do Sudeste brasileiro. Somada à paisagem de tirar o fôlego, a combinação de influências de países frios da Europa com o modo mineiro de viver possibilitou criar um jeito próprio de receber – e de conquistar – os turistas. Hoje, sem dúvida, Monte Verde é um polo de experiências focadas no bem-estar, no paladar e na aventura.

A oferta de hospedagem vai de pousadas confortáveis e intimistas a alternativas de padrão elevado com lareiras, hidromassagens, vista para as montanhas e serviços personalizados. A ampla rede hoteleira acompanha o perfil da vila, com decoração aconchegante e integração à natureza. Na Avenida Monte Verde e ruas ao redor há um circuito adequado para quem prefere estar perto do movimento. À medida que o coração pulsante do distrito fica mais distante, a tranquilidade passa a ser um dos atrativos, com acomodações cercadas por árvores e jardins.

Comprometidos com a máxima do desconectar, os estabelecimentos abusam da criatividade para garantir momentos de puro relaxamento. Os conceitos de pousada de charme, hotel spa e chalés com total privacidade estão abrindo espaço entre as possibilidades de hospedagem, mostrando ser uma tendência que conquistou o público que visita o distrito. Piscinas aquecidas, amplas áreas verdes e lareiras nos quartos fazem a diferença durante a estadia.

A Suíça Mineira é um exemplo. Com as unidades Centro e Garden, os hóspedes podem escolher entre a proximidade do comércio e o isolamento cercado pelo verde. Escolher a Suíça Mineira Centro significa descansar perto do burburinho. Já optar pela Garden é mergulhar na calmaria proporcionada pela distância. Ambas as estruturas possuem atendimento de alto padrão e instalações acolhedoras, além de café da manhã diferenciado.

EXPERIÊNCIA ÚNICA NO GELO

O IceBar proporciona uma experiência únicae indispensável aos visitantes do distrito CRISLAINE NEVES/EM/D.A PRESS

O entretenimento não se limita à qualidade da gastronomia e ao mergulho na natureza. Há opções únicas que não podem ficar fora do roteiro, como uma visita ao IceBar, o primeiro do tipo em Minas. O ambiente é todo de gelo e o termômetro pode chegar a -20°C, proporcionando uma sensação de estar nos Alpes Suíços.

A estrutura do local conta com esculturas, bancos e um bar com mesas e cadeiras geladas, onde é possível degustar as bebidas servidas em copos também de gelo. Um “tobogã” atrai especialmente as crianças, que não se intimidam com a baixa temperatura para escorregar repetidas vezes.

Instalado na Avenida Monte Verde o IceBar é uma experiência imperdível para casais, que aproveitam a atmosfera fria, e famílias, que se divertem fazendo poses ao lado das obras de gelo.

Bem perto, outra atividade no frio pede um espaço na agenda: a patinação. Em um espaço agradável e aconchegante, a pista fixa comporta um bom número de pessoas patinando sem se preocuparem em esbarrar em alguém. Os instrutores são atenciosos e gentis, deixando os iniciantes confiantes e auxiliando nos primeiros passos sobre as lâminas dos patins. Os equipamentos de segurança são completos e protegem em caso de uma eventual queda.

Destino com diversas atrações e capaz de agradar aos que buscam descanso, romantismo, sabores, aventura em meio à natureza e eventos diferenciados, Monte Verde é um lugar especial no mapa turístico brasileiro. Em qualquer época do ano, o distrito oferece experiências marcantes: basta subir a Serra da Mantiqueira para desacelerar e viver momentos memoráveis.

A pista fixa de patinação é espaçosa e conta com instrutores atenciosos e equipamentos de segurança CRISLAINE NEVES/EM/D.A PRESS





PROGRAME-SE

Confira o calendário de eventos em Monte Verde em 2026

. 22/2

Desafios Pedal nas Montanhas e Corrida nas Montanhas

. 1/3 a 5/4

Festival Páscoa nas Montanhas

. 11/4

Evento de trail running 7 Picos

. 17/4

Primeira etapa da Copa Kids de Trail Running e Mountain Bike

. 26/4

Exposição de carros antigos Clássicos nas Montanhas

. 14/5 a 20/6

Festival Amor nas Montanhas

. 27/6 a 2/8

Festival Inverno nas Montanhas

. 23/8

Etapa de Monte Verde do evento de cicloturismo Tour na Roça

. 28/8 a 30/8

Encontro de motociclistas Monte Verde Bike Fest

. 1/9 a 27/9

Festival Gastronomia nas Montanhas

. 12/9

Etapa de Monte Verde do Circuito Cervejeiro de Corrida

. 27/9

Segunda etapa da Copa Kids de Trail Running e Mountain Bike

. 2/10 a 11/10

Semana do Bauer DIVULGAÇÃO

Semana do Bauer

. 11/10

Corrida Bauer

. 16/10 a 18/10

Encontro de carros rebaixados Monte Verde Fest Car

. 8/11

Terceira etapa da Copa Kids de Trail Running e Mountain Bike

. 16/11 a 18/11

2ª Feira Nacional dos Destinos Turísticos de Montanha e Inverno e 4º Seminário Move de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Monte Verde

. 13/11 a 31/1/2027

Natal nas Montanhas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

FONTE: Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (Move)