Luzes, encanto e sedução inauguram o Natal nas Montanhas em Monte Verde

O tema é "Natal Cultural nas Montanhas 2022: contando histórias" (foto: MOVE/DIVULGAÇÃO)

Ho-ho-ho! Da Lapônia para Minas Gerais. Neste sábado (3/12), Papai Noel estará em Monte Verde com seu trenó, renas e ajudantes para a abertura do ‘Despertar das Luzes’, no aguardado Natal nas Montanhas. Quem busca viajar para o distrito de Camanducaia nesta época do ano encontrará um lugar todo decorado para o Natal, com atrações que encantam crianças e adultos.

Atmosfera lúdica feita de formas, cores e luzes (foto: MOVE/DIVULGAÇÃO)

Nesta edição, o tema é “Natal Cultural nas Montanhas 2022: contando histórias”, com uma decoração que cria uma atmosfera lúdica feita de formas, cores e luzes, envolvendo personagens icônicos representativos da própria comunidade, provocando nos expectadores a ideia e a sensação de acolhimento.

Na programação, atrações gratuitas de 3 de dezembro até 8 de janeiro (foto: MOVE/DIVULGAÇÃO)

Organizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) e pela Prefeitura de Camanducaia, o evento já é uma das atrações de Natal mais procuradas do país. “No último ano, recebemos mais de 270 mil turistas e esperamos manter o sucesso nesta edição, por isso, preparamos tudo com muito carinho e com o apoio dos empresários locais, patrocinadores e da nossa comunidade”, afirma Rebecca Wagner, presidente da MOVE.

Assim como nas outras edições, o Natal em Monte Verde terá a sua recheada programação gratuita para o público, que poderá curtir apresentações teatrais, desfile de personagens na Avenida Monte Verde, uma cantata de um coral e oficinas de pintura Bauer, entre outros atrativos.

A programação do primeiro dia de atrações do Natal nas Montanhas será aberta às 18h45 deste sábado, com a apresentação “Despertar das Luzes” e o desfile dos personagens natalinos na Avenida Monte Verde, que, logo em seguida, a partir das 20h, abrigará as performances da Cantata Desbravadores e do Coral de Natal. Já entre os atrativos fixos que ocorrem a partir da manhã, a Casa do Noel abre às 11h e funcionará até as 22h, enquanto as oficinas de pintura Bauer acontecem neste sábado, das 10h às 13h e das 15h às 18h.

Programação do eventos (foto: Reprodução)

SOBRE O LOCAL

Monte Verde é conhecida pelo clima frio das montanhas, sendo um roteiro muito procurado por turistas, principalmente no inverno. Mas o distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, também é uma excelente escolha para passar as férias de fim de ano, com atrações para toda a família, com os amigos ou para uma viagem mais romântica, a dois.



ATRATIVOS

Além das atrações natalinas, o distrito tem muitos outros atrativos para quem busca conhecer a região. A culinária de Monte Verde é um dos outros motivos que justificam a visita ao distrito. Ao todo, são mais de 60 restaurantes, que oferecem diversas opções aos visitantes, como os produtos artesanais típicos de Minas Gerais, os tradicionais chocolates quentes e as receitas mais sofisticadas de países como Alemanha e Suíça. Isso sem contar as opções de adegas e festivais de fondues, que já são tradição no local.

Para quem tem espírito aventureiro e busca esportes junto à natureza, uma boa opção é a trilha da Pedra Redonda, considerada de dificuldade moderada e é a mais frequentada da região. Tem altitude de 1.990 metros e extensão de 1,8 quilômetro.

Já para quem gosta de andar de bicicleta, seja como hobby, atividade física ou profissionalmente, a região de Monte Verde, em Camanducaia (MG), é um destino cheio de oportunidades. Cercado de mata e pelas montanhas da Serra da Mantiqueira, a mais de 1.500 metros de altitude, o distrito oferece aos esportistas trilhas de todos os tipos, desde as mais planas, para aproveitar passeios em família, até as mais íngremes, para os mais experientes.

Atividades ao ar livre, como tirolesa, tracking, mountain bike, escalada, cavalgadas e piqueniques nos belíssimos campos de Monte Verde, também são ótimas opções oferecidas por estabelecimentos e agências de passeio locais.

SERVIÇO

'Natal Cultural nas Montanhas 2022: contando histórias'

Eventos: programação completa no www.natalnasmontanhas.com.br

Período: de 3 de dezembro até 8 de janeiro, com extensa programação cultural

Como chegar: Monte Verde está a 483 quilômetros de Belo Horizonte. Para chegar de carro ao distrito de Camanducaia, no extremo Sul do estado, basta pegar a Rodovia Fernão Dias (BR-381), sentido São Paulo.

Sobre a MOVE

Entidade associativa, apartidária e sem fins lucrativos, a MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) foi criada no início de 2020 para promover o desenvolvimento econômico sustentável e ético do distrito de Monte Verde, polo turístico que pertence ao município de Camanducaia (MG).