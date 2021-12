Natal nas Montanhas em Monte Verde seduz, encanta e ilumina

A cidade está toda iluminada para celebrar o Natal, que, este ano, tem como tema "A origem de tudo" (foto: Move/Divulgação)

Monte Verde é conhecida pelo clima frio das montanhas, sendo um roteiro muito procurado por turistas, principalmente no inverno. Mas o distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, também é uma excelente escolha para passar as férias de fim de ano, com atrações para toda a família, com os amigos ou para uma viagem mais romântica, a dois.

Quem busca viajar para Monte Verde nesta época do ano encontrará um lugar todo decorado para o Natal nas Montanhas, com atrações que encantam crianças e adultos. Nesta edição, o tema é “A origem de tudo”, e vai contar a história de Monte Verde e dos povos que escolheram a região para viver. O público também poderá aprender com as Oficinas de Bauer, uma arte típica das regiões campestres da Alemanha, que conquistou a região e virou patrimônio cultural do município de Camanducaia.





(foto: Move/Divulgação)

(foto: Move/Divulgação)



(foto: Move/Divulgação)

“Monte Verde é a materialização dos sonhos do imigrante da Letônia Verner Grinberg, que, em busca de um lugar que remetesse ao seu país natal, fundou, organizou e transformou a região que hoje é o nosso distrito, a partir de 1938. Posteriormente, imigrantes oriundos da Hungria, Suíça, Alemanha, Rússia e Itália e, é claro, muitos brasileiros, encontraram aqui o lugar próspero e acolhedor para constituir sua vida” diz o site do espetáculo.

Com clima ameno o ano todo, o período de Natal se tornou a segunda temporada de grande movimento no distrito, atrás apenas do inverno. De acordo com a gerente executiva do evento Natal nas Montanhas, Jaque Rossi, Monte Verde é o quinto destino mais procurado para quem busca cidades e locais com decoração e programação natalinas.

(foto: Move/Divulgação)

(foto: Move/Divulgação)

natal (foto: Move/Divulgação)

A cor principal do evento deste ano é o verde, que representa a esperança, a origem de tudo e a união dos povos. “Neste Natal, queremos despertar em todos o sentimento de esperança de dias melhores, após esse período complicado que aos poucos vamos deixando para trás”, afirma a presidente da Move (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), Rebecca Wagner.

Nesta edição do Natal nas Montanhas serão prestigiados e homenageados os nomes, os sobrenomes, os lugares, os personagens e os sentimentos únicos dessa pequena fazenda que se transformou no apaixonante distrito de Monte Verde.

Os horários para a visitação à Casa do Noel e as inscrições para as Oficinas de Bauer podem ser conferidos no site oficial do evento – natalnasmontanhas.com.br. A cidade estará toda decorada e as atrações são gratuitas. De acordo com os organizadores do evento, a Prefeitura de Camanducaia e a Move, com o avanço da vacinação e adiminuição dos casos de COVID-19, a expectativa é superar os mais de 270 mil visitantes que prestigiaram o evento na edição de 2020.









HOSPEDAGEM

Com clima ameno o ano todo, o período de Natal se tornou a segunda temporada de grande movimento no distrito, atrás apenas do inverno (foto: Marden Couto/TM/Divulgação) Para quem procura lugares tranquilos, os meios de hospedagem da pequena vila oferecem opções para todos os bolsos, com um clima bastante propício, com hidromassagem e ofurôs, além de vistas de tirar o fôlego. Para conferir a lista completa dos hotéis e pousadas em Monte Verde, basta acessar o site Visite Monte Verde.

A fim de continuar mantendo a segurança dos turistas que viajam até Monte Verde para apreciar um dos mais belos natais do Brasil, o uso de máscaras e álcool em gel ainda são obrigatórios, o que também se faz regra nas hospedagens da cidade, que aderiram às medidas protetivas.









ATRATIVOS





A culinária é um capítulo à parte neste pequeno distrito (foto: Marden Couto/TM/Divulgação) Além das atrações natalinas, o distrito tem muitos outros atrativos para quem busca conhecer a região. A culinária de Monte Verde é um dos outros motivos que justificam a visita ao distrito. Ao todo, são mais de 60 restaurantes, que oferecem diversas opções aos visitantes, como os produtos artesanais típicos de Minas Gerais, os tradicionais chocolates quentes e as receitas mais sofisticadas de países como Alemanha e Suíça. Isso sem contar as opções de adegas e festivais de fondues, que já são tradição no local.

Para quem tem espírito aventureiro e busca esportes junto à natureza, uma boa opção é a trilha da Pedra Redonda, considerada de dificuldade moderada e é a mais frequentada da região. Tem altitude de 1.990 metros e extensão de 1,8 quilômetro. No meio do caminho, os turistas encontram um mirante, onde é possível tirar muitas fotos e apreciar uma paisagem deslumbrante. O cume é amplo, plano e lembra um terraço nas alturas. Vale a pena o esforço!

Já para quem gosta de andar de bicicleta, seja como hobby, atividade física ou profissionalmente, a região de Monte Verde, em Camanducaia (MG), é um destino cheio de oportunidades. Cercado de mata e pelas montanhas da Serra da Mantiqueira, a mais de 1.500 metros de altitude, o distrito oferece aos esportistas trilhas de todos os tipos, desde as mais planas, para aproveitar passeios em família, até as mais íngremes, para os mais experientes.

O Parque Oschin, a Escola de Falcoaria, a Avenida Monte Verde e os passeios ao ar livre são ótimas opções para quem busca viajar com crianças. Com 45 mil metros quadrados, o Parque Oschin também já está em clima de Natal com uma decoração especial. Nos passeios pelo parque, é possível observar pássaros, nascentes, araucárias e xaxins centenários. Além disso, tem um megaplayground e animais como lhamas e cisnes. O acesso é limitado, por isso recomenda-se comprar o ingresso com antecedência no site parqueoschin.com.br.

Na Escola de Falcoaria é possível interagir com as aves de rapina, enquanto os especialistas ensinam um pouco sobre esta arte milenar, reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Para quem quer desfrutar da experiência, é preciso agendamento prévio pelo site escoladefalcoaria.com.br ou por WhatsApp – (35) 98851-5333.

Atividades ao ar livre, como tirolesa, tracking, mountain bike, escalada, cavalgadas e piqueniques nos belíssimos campos de Monte Verde, também são ótimas opções oferecidas por estabelecimentos e agências de passeio locais.

SERVIÇO





Natal Cultural nas Montanhas – A Origem de Tudo





Eventos: confira a programação completa no www.natalnasmontanhas.com.br





Período: as atrações vão até 9 de janeiro, com extensa programação cultural





Como chegar: Monte Verde está a 483 quilômetros de Belo Horizonte. Para chegar de carro ao distrito de Camanducaia, no extremo Sul do estado, basta pegar a Rodovia Fernão Dias (BR-381), sentido São Paulo.

*Estagiária sob supervisão da editora Teresa caram