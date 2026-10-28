PM filmado agredindo idosa em BH é investigado por homicídio

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O policial militar filmado agredindo uma idosa de 61 anos durante uma tentativa de prisão no Bairro Santa Inês, Região Leste de Belo Horizonte, é investigado, em um inquérito policial, por homicídio simples. O crime teria sido cometido durante uma ação policial, em Sabará, na Grande BH, em 2022.

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Além dele, outros dois policiais também são investigados no mesmo inquérito. Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que “o feito ainda está em tramitação direta entre o MPMG e a Polícia Civil, não tendo sido oferecida denúncia até o momento”.

O Estado de Minas entrou em contato com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e aguarda retorno.

Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) se limitou a informar sobre a ocorrência envolvendo o policial, no Bairro Santa Inês (leia abaixo). “Quanto ao processo, gentileza procurar o Poder Judiciário”, concluiu.





Conduta do policial

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) pediu à Corregedoria da PMMG a apuração da conduta do policial militar durante a abordagem que aconteceu no sábado (24/10). Na ocasião, a idosa teria sido atingida por cotoveladas e empurrões.

A parlamentar pede a instauração de um procedimento para apurar os fatos e verificar a eventual prática de transgressão disciplinar. O documento também pede que os policiais militares envolvidos na ocorrência sejam identificados, bem como os responsáveis pela coordenação e supervisão da abordagem.

Há ainda pedido de adoção de providências para garantir a integridade física da idosa, além de possíveis medidas cautelares administrativas legalmente cabíveis para prevenir riscos à instrução do procedimento e assegurar sua regularidade.

Relembre o caso

O policial militar foi filmado agredindo a idosa durante uma tentativa de prisão do filho dela, no Bairro Santa Inês, Região Leste de BH, no sábado (24/10). A mulher teria interferido na abordagem e resistido à ação dos militares. A confusão foi registrada por testemunhas.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência aconteceu por volta das 17h, na Rua Contagem, depois que uma equipe tentou abordar um homem conhecido dos policiais por ter diversas passagens pela polícia.

O suspeito conseguiu fugir, mas foi localizado pouco depois em uma padaria da região.

Durante a abordagem, os militares ordenaram que ele colocasse as mãos na cabeça. Segundo a PM, o homem não obedeceu às determinações, e os policiais utilizaram força para colocá-lo no chão. Nada de ilícito foi encontrado com ele.

A idosa, mãe do suspeito, chegou ao local durante a abordagem. Ao presenciar a ação dos militares, ficou exaltada e começou a interferir na ocorrência, conforme o relato policial.

Os policiais decidiram prendê-la, mas a mulher resistiu e se agarrou a um poste para evitar ser levada até a viatura.

A situação chamou a atenção de pessoas que estavam nas proximidades. Testemunhas filmaram o momento em que um policial agride a idosa durante a tentativa de colocá-la no compartimento de presos da viatura.

Uma funcionária da padaria também foi presa depois de chamar um dos militares de “covarde”. O gerente do estabelecimento foi conduzido pela polícia, mas o motivo não foi informado.

Procurada, a Polícia Militar informou que, "durante a ocorrência, a mãe do abordado interveio na ação policial, desacatando os militares. Diante da situação, foi dada voz de prisão a ela. No momento em que era conduzida para a viatura, a mulher ofereceu resistência, agarrando-se a um poste. Foram empregadas técnicas de contenção para efetuar a condução".

A Corporação ainda ressaltou que, durante a intervenção, "dois funcionários de uma padaria desacataram os militares e tentaram impedir a atuação policial. Eles foram conduzidos à presença da autoridade de polícia judiciária para as providências cabíveis".

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Por fim, esclarece que os fatos relacionados à ocorrência serão apurados, "assegurando a lisura e a transparência institucional".