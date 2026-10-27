BH: suspeito de tentar matar militares da Rotam é preso

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de tentar matar policiais militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) durante uma perseguição em Belo Horizonte. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto e estava foragido. A ocorrência foi registrada na Pampulha, na tarde dessa segunda-feira (26/10).

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Segundo as informações policiais, a perseguição começou na Avenida Otacílio Negrão de Lima. Militares faziam uma patrulha quando perceberam que o motorista de uma caminhonete Toyota Hilux teria acelerado o veículo ao perceber a presença da viatura.

Diante da conduta suspeita, os policiais deram ordem de parada e se aproximaram do carro. A ordem, no entanto, não foi obedecida e o condutor fugiu pelas ruas e avenidas da região.

De acordo com a polícia, o motorista dirigia em alta velocidade e fazia manobras arriscadas. Ele passou pelas avenidas Torino, Cremona, Otacílio Negrão de Lima, Fleming, Oscar Paschoal, Antônio Abrahão Caram, Professor Magalhães Penido e pelo viaduto José de Alencar.

Ao retornar à orla da Lagoa da Pampulha, o motorista tentou atropelar os policiais que estavam em motocicletas. O suspeito só foi abordado após ser cercado em um posto de gasolina na Avenida Antônio Carlos, logo após bater em um segundo carro.

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Conforme o boletim de ocorrência, após descer do veículo, o homem ainda reagiu a prisão e teve que ser imobilizado. Ele foi detido em flagrante por tentativa de homicídio e desobediência. Ele foi encaminhado ao Hospital Odilon Behrens e, em seguida, acompanhado pelo advogado à delegacia.