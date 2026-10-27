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ACIDENTE

Idosa perde controle de carro, invade farmácia e arrasta cliente em BH

Uma mulher ficou ferida após ser arrastada e ter uma das pernas prensadas contra prateleira

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/10/2026 16:13

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Veículo invadiu a drogaria
Veículo invadiu a drogaria crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher ficou ferida após ser arrastada por um carro que invadiu uma farmácia na Avenida Professor Mário Werneck, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (27/10). Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo era dirigido por uma idosa, que perdeu o controle da direção. A vítima era uma cliente da drogaria.

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Segundo os bombeiros, a idosa perdeu o controle e invadiu o estabelecimento. No momento, acabou atropelando a cliente. Ela foi arrastada e teve uma das pernas prensadas contra uma prateleira. Conforme as equipes, a vítima sofreu lesões nas pernas, mas sem suspeita de fraturas inicialmente. 

A condutora do veículo teria ficado em estado de choque devido a situação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência e prestou os primeiros socorros à mulher atingida pelo automóvel.

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