Idosa perde controle de carro, invade farmácia e arrasta cliente em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma mulher ficou ferida após ser arrastada por um carro que invadiu uma farmácia na Avenida Professor Mário Werneck, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (27/10). Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo era dirigido por uma idosa, que perdeu o controle da direção. A vítima era uma cliente da drogaria.

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Segundo os bombeiros, a idosa perdeu o controle e invadiu o estabelecimento. No momento, acabou atropelando a cliente. Ela foi arrastada e teve uma das pernas prensadas contra uma prateleira. Conforme as equipes, a vítima sofreu lesões nas pernas, mas sem suspeita de fraturas inicialmente.

A condutora do veículo teria ficado em estado de choque devido a situação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência e prestou os primeiros socorros à mulher atingida pelo automóvel.

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*em atualização