Três suspeitos de atirar em militar de folga em BH são detidos

Dois homens, de 18 e 30 anos, foram presos, e um adolescente de 15 anos foi apreendido, por suspeita de envolvimento no ataque a tiros contra um policial militar de folga, ocorrido na madrugada dessa terça-feira (27/10), no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Um quarto suspeito foi identificado, mas ainda não foi localizado.

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Segundo a Polícia Militar (PMMG), as buscas começaram depois que os militares receberam informações de que um dos envolvidos, de 18 anos, estaria comercializando drogas no Beco do Fi, na Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste da capital.

Ao chegar ao endereço, os policiais avistaram o jovem, que tentou fugir pelo beco, mas foi alcançado. Com ele, foram apreendidos 432 pinos de cocaína, 50 buchas de maconha e uma porção da mesma droga.

Durante a abordagem, o suspeito confessou, segundo a PMMG, ter participado do ataque contra o policial de folga. Ele também informou o endereço de um primo de 15 anos, apontado como outro envolvido.

Adolescente é apreendido na Grande BH

Os militares foram até uma residência na Avenida Amália Caldas Vargas, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A avó do adolescente autorizou a entrada da equipe, que encontrou o jovem em um dos quartos. Com ele, foram apreendidas duas porções de maconha.

O adolescente negou participação no ataque contra o policial. Na sequência, os militares seguiram até a Rua Serra Negra, onde localizaram um terceiro suspeito, de 30 anos.

O homem também negou envolvimento, porém indicou o possível paradeiro de outro investigado.

Polícia encontra pistola com manchas de sangue

As buscas levaram os militares a uma residência na Rua Itapetinga, no Bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

O suspeito não estava no imóvel. Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm com manchas de sangue, além do documento de uma mulher.

Localizada pela PMMG, a mulher afirmou ser namorada do homem procurado.

Segundo o relato dela, na madrugada do crime, o companheiro havia dito que participaria de um “corre”. Mais tarde, por volta do meio-dia, afirmou que o “corre deu ruim”.

O quarto suspeito foi identificado, mas não havia sido preso até o encerramento da ocorrência.

Relembre o ataque ao policial

Um policial militar de folga foi baleado na madrugada dessa terça-feira, no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. O militar estava dentro de um carro preto, estacionado na rua, quando um veículo prata passou pelo local, contornou uma rotatória e retornou.

Em seguida, um homem desembarcou do automóvel, aproximou-se do policial e efetuou disparos de arma de fogo antes de fugir.

A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, onde permanece sob cuidados médicos. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar informou que as circunstâncias e a motivação do ataque ainda estão sendo investigadas.

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Informações que possam ajudar na identificação e localização dos envolvidos podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181.