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IPATINGA

Dupla é presa com submetralhadora em casa onde tramava ataque contra rivais

Após denúncias, uma operação policial foi realizada na noite desta quinta-feira (15/10) em um imóvel no bairro Barra Alegre, em Ipatinga

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
16/10/2026 11:03

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Armas e drogas apreendias pela PM
Durante a operação, os militares apreenderam drogas e armas, entre elas duas submetralhadoras, na casa em Ipatinga, no Vale do Aço crédito: Divulgação/PMMG

Dois homens, de 26 e 29 anos, foram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) com armas, entre elas submetralhadoras, e drogas em Ipatinga, no Vale do Aço. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla, oriunda da cidade vizinha de Coronel Fabriciano, estava utilizando uma casa no Bairro Barra Alegre para armazenar o material. Ainda de acordo com as apurações, no imóvel também eram articulados ataques contra rivais para tomar pontos de vendas de entorpecentes tanto na comunidade quanto em outras áreas do município.

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Os suspeitos foram detidos durante uma operação da polícia, realizada na noite dessa quinta-feira (15/10), depois de a corporação receber denúncias anônimas sobre a atuação criminosa na região.

De acordo com as informações, os criminosos fracionavam entorpecentes no imóvel e que disparos de arma de fogo para testes teriam sido feitos nos fundos da residência. 

No imóvel, os militares localizaram duas submetralhadoras calibre .380, um revólver calibre .22, uma munição calibre .380, 23 papelotes de substância análoga à cocaína e 14 porções de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão e três aparelhos celulares.

Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que investigará o caso.

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*Estagiário sob a supervisão da subeditora Renata Galdino

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