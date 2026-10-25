Disputa pelo tráfico termina com jovem baleado no Vale do Rio Doce

Uma disputa pelo controle do tráfico de drogas entre grupos rivais terminou com um jovem de 20 anos baleado em Mathias Lobato, no Vale do Rio Doce, tarde deste domingo (25/10). Três homens, de 24, 26 e 31 anos, são suspeitos de envolvimento no crime e fugiram para uma área de mata após abandonarem um carro durante uma perseguição policial.

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A vítima foi atingida no tórax e em um dos braços. Inicialmente socorrida em uma unidade de saúde de Frei Inocêncio, ela foi transferida para o Hospital Regional de Governador Valadares. Segundo informações da equipe médica repassadas à Polícia Militar, o homem estava clinicamente estável e não corria risco imediato de morrer.

Após os disparos, os suspeitos deixaram o local em um veículo, mas foram interceptados por militares durante o deslocamento. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os eles abandonaram o automóvel e fugiram para uma área de mata. Até o momento eles ainda não foram localizados.

Armas foram apreendidas

Durante as buscas no veículo, os policiais encontraram uma arma de fogo. Com informações de moradores da região, os militares identificaram uma propriedade rural onde um dos suspeitos residiria com os pais.

Com a autorização dos moradores, os policiais fizeram buscas na casa e localizaram uma garrucha calibre 38 debaixo do colchão da cama utilizada pelo suspeito. A arma estava municiada com dois cartuchos intactos. Outros três cartuchos foram encontrados ao lado dela.

O veículo utilizado pelos suspeitos também tinha registro de furto e foi removido para um pátio de recolhimento em Governador Valadares. As armas e as munições foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de plantão no município.

Conflitos entre grupos rivais

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima apontou um homem como autor dos disparos e afirmou que os dois tinham desavenças anteriores. Os levantamentos policiais indicam que os conflitos na região estariam relacionados à disputa pelo controle da venda de drogas em Mathias Lobato.

Testemunhas que disseram ter presenciado o crime, mas preferiram não se identificar, relataram que outros dois homens e um adolescente também teriam participado dos disparos.

As circunstâncias do crime e a participação dos envolvidos serão apuradas pelas autoridades competentes.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria