PM prende suspeitos de atirar em irmão de Eloá, tenente da Rota

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo prendeu dois suspeitos de terem atirado no 1° tenente Ronickson Pimentel dos Santos. A informação foi divulgada na manhã deste domingo (28/6).



"A Polícia Militar do Estado de São Paulo informa que foram presos os criminosos envolvidos no atentado contra o Tenente PM Pimentel", afirmou a corporação.

As identidades dos suspeitos não foram divulgadas. Também não foi informado onde os homens foram detidos. Os detalhes da investigação serão informados em entrevista a jornalistas no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).



Pimentel estava na avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, quando foi alvo de disparos, na manhã deste sábado (27/6).



O policial estava à paisana, em uma motocicleta, parado em um semáforo, quando dois homens em outra moto se aproximaram e atiraram.



Pimentel foi atingido na cabeça. Equipes de resgate prestaram os primeiros socorros e ele foi transportado pelo helicóptero Águia.



Ele passou por uma complexa cirurgia neurológica de emergência, na noite deste sábado, no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, na Grande São Paulo, e está em estado gravíssimo, segundo a corporação.



O procedimento cirúrgico foi realizado para descompressão e controle de uma hemorragia na região posterior do cérebro. Ele está na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e recebe monitoramento neurológico contínuo.



"A PMESP e o 1º Batalhão de Polícia de Choque (Rota) informam que o Tenente PM Pimentel permanece internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, sob monitoramento neurológico contínuo. O quadro de saúde permanece inalterado. O oficial segue em estado gravíssimo, porém estável, lutando por sua vida", traz boletim do caso.



"Confiamos em Deus e seguimos unidos em oração pela recuperação do nosso irmão de farda, por sua família e toda a equipe médica neste momento", declarou a Rota em comunicado publicado em seu perfil no Instagram.



Pimentel, como é chamado na corporação, é irmão de Eloá Pimentel, morta pelo ex-namorado em 2008, em caso que chocou o país. Ele pertence ao 1° Batalhão de Polícia de Choque, a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), considerada uma tropa de elite da corporação paulista.



A ocorrência foi registrada na Delegacia Sede de São Caetano do Sul. A moto usada pelos criminosos foi localizada na tarde deste sábado, no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista.



Desde o momento dos disparos a polícia fazia buscas para identificar e localizar os criminosos.



Relembre o caso Eloá Pimentel

O caso Eloá chocou o país e teve repercussão internacional em 2008. Eloá Cristina Pimentel foi atingida por uma bala na cabeça e outra na virilha por seu ex-namorado, Lindemberg Fernandes Alves.



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Ela tinha 15 anos e foi mantida refém por mais de cem horas por Lindemberg, que à época tinha 22 anos, em um apartamento em Santo André (SP). O rapaz estava inconformado com o fim da relação e invadiu o apartamento onde a ex-namorada estudava. Os disparos foram feitos quando a polícia entrou no local.