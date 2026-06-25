PF mira Beto Sicupira e Paulo Lemann em investigação da Americanas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25/6), a segunda fase da Operação Disclosure, que investiga as fraudes contábeis estimadas em R$ 54 bilhões nas Lojas Americanas. Ao todo, a Polícia Federal cumpre nove mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo a CNN, entre os alvos dos mandados de busca e apreensão estão o empresário Carlos Alberto Sicupira, conhecido como Beto Sicupira, e Paulo Alberto Lemann, filho do empresário Jorge Paulo Lemann e ex-integrante do conselho de administração da companhia.

Também são investigados executivos dos bancos Itaú, Bradesco e Santander. Por determinação da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, foi autorizado o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões, montante equivalente ao rombo contábil revelado pela empresa em 2023. Segundo os investigadores, as apurações indicam, em tese, a prática dos crimes de manipulação de mercado e associação criminosa.

A nova fase da operação é um desdobramento das investigações sobre as irregularidades contábeis que vieram à tona no início de 2023 e levaram a Americanas a entrar em recuperação judicial.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados teriam conhecimento das operações de Verbas de Propaganda Cooperada (VPC) e de risco sacado, mecanismos que estão no centro da fraude. As VPCs correspondem a créditos concedidos por fornecedores aos varejistas para ações de publicidade e promoção de produtos. Segundo as investigações, lançamentos contábeis fraudulentos teriam sido realizados para registrar verbas inexistentes, melhorando artificialmente os resultados financeiros da empresa.

Já o risco sacado é uma operação financeira comum no varejo, na qual instituições financeiras antecipam pagamentos a fornecedores. A empresa posteriormente quita o valor junto ao banco. Segundo a investigação, as dívidas relacionadas a essas operações teriam sido registradas de forma inadequada nos balanços da companhia, ocultando o real endividamento da varejista.

A segunda fase da Operação Disclosure também investiga a eventual participação de instituições financeiras no esquema.

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Até a publicação desta reportagem, as defesas dos investigados não se manifestaram. As instituições financeiras citadas também não comentaram a operação. Em nota, a Americanas afirma que “seguirá colaborando com as investigações e é a maior interessada no esclarecimento dos fatos”.