Empresário tem parte da Americanas que vale menos que o próprio helicóptero

O empresário Carlos Alberto (Beto) Sicupira, o quarto homem mais rico do Brasil e um dos três sócios majoritários da Americanas SA (foto: Arquivo Pessoal)

O empresário Carlos Alberto (Beto) Sicupira, o quarto homem mais rico do Brasil e um dos três sócios majoritários da Americanas SA, tem visto as consequências da queda das ações da companhia no próprio patrimônio. O conglomerado divulgou um rombo de R$ 20 bilhões nas contas recentemente, o que resultou na saída de investidores.





No fechamento da Bolsa na sexta-feira passada (20/1), as Americanas valiam R$ 641 milhões, segundo a agência TradeMap. Desse total, R$ 193,3 milhões, pertencem a Jorge Paulo Lemann, Sicupira e Marcel Herrmann Telles. Porém Beto controla o equivalente a 30,13% das Americanas em conjunto com Lemann, primeiro lugar e Telles, terceiro lugar.

Em julho de 2022, chegou ao Brasil, a bordo de um cargueiro Beluga, o novo helicóptero de Sicupira, um ACH160, considerado um dos mais luxuosos do mundo. A aeronave, que vale cerca de US$ 19,5 milhões, foi comprada pela Helibrás, subsidiária brasileira da Airbus, e será repassada ao brasileiro.





Em reais, a aeronave do empresário custa R$ 101,6 milhões, mais do que o valor que o empresário possui, hoje, em ações nas Americanas.





De acordo com a Airbus, é o helicóptero tecnologicamente mais avançado de sua classe. Ele oferece um volume 20% maior por passageiro, em comparação com os helicópteros de mesma categoria da geração anterior, e janelas 35% maiores do que seus concorrentes. O modelo comporta dez passageiros e dois pilotos na parte da frente.





Além da Americanas, Beto é um dos controladores da Anheuser-Busch InBev, Burger King, Kraft-Heinz entre outras empresas.





De acordo com a revista Forbes, o carioca de 74 anos tem uma fortuna estimada em US$ 8,3 bilhões - o que chega a aproximadamente R$ 42,6 bilhões. A maior parte da fortuna do empresário vem das ações da AB Inbev, na qual possui uma fatia de cerca de 3%.





