Uma operação contra fraudes bilionárias nas Lojas Americanas é realizada, nesta quinta-feira (27/6), pela Polícia Federal. Ao todo, 80 policiais saíram para cumprir dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores das Americanas localizadas no Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O valor das fraudes chegam a R$ 25 bilhões.





Segundo as investigações, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste numa operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.

Também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) que nunca existiram, manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O maior sinistro do Brasil: como seguradoras estão lidando com estrago recorde de inundações no Rio Grande do Sul





A operação conta com procuradores do Ministério Público Federal e representantes da Comissão de Valores Mobiliários, além da contribuição da atual gestão do Grupo Americanas.