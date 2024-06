Mesmo com diversos setores sofrendo retração no estado de Minas Gerais, o mercado de pet shop se mantém crescendo. É o que mostra pesquisa realizada pelo site MercadoMineiro em parceria com o aplicativo comOferta, divulgado nesta segunda-feira (24/06), que consultou 24 estabelecimentos da capital.

De acordo com o levantamento, o banho e tosa para cachorros de até 5 kg pode custar de R$ 60 a R$ R$ 105, com máquina, uma variação de 75%, ou de 61,54% para o procedimento com tesoura, que custa de R$ 65 a R$ 105. Para animais de 5 a 10 kg, o preço varia de R$ 70 a R$ 105, com tesoura ou máquina. Já para o peso de 10 a 15 kg, o preço varia de R$ 90 a R$ R$ 140, independentemente da técnica utilizada.

Já para o banho sem tosa, o preço para animais de até 5 kg com pelo longo ou curto varia de R$ 50 a R$ 65, enquanto para animais de 5 a 10 kg, o preço varia de R$ 55 a R$ 70, com pelo curto, e R$ 90, com pelo longo. Já para animais com o peso de 10 a 15 kg, o banho custa de R$ 55 a R$100, uma variação de 81,82%, independente do tamanho do pelo.

Em comparação com junho do último ano, o preço do banho e tosa com tesoura, para cachorros de até 5kg, subiu, em média, de R$ 76,23 para R$ 78,05. O aumento é de 2,38%, ou menos de dois reais. Já para cachorros de 5 a 10 kg, o preço médio subiu 6,78%, de R$ 80,77 a R$ 86,23; assim como para o peso de 10 a 15 kg, que subiu de R$100,27 a R$ 106,18, ou 5,90%.

Já o comparativo com o uso de máquinas no procedimento, para cachorros de até 5 kg, o banho e tosa passou do preço médio de R$ 2,50 a R$ 75,68, com um aumento de 4,39%. Para o peso de 5 a 10 kg, o preço variou em 9,06%, passando da média de R$ 77,73 para R$ 84,77. Já para o peso de 10 a 15 kg, o preço médio passou de R$ 96,18 para R$ R$ 103,91, uma variação positiva de 8,04%.

O banho em gatos também encareceu. Em junho de 2023, o preço médio era de R$ 52,78, enquanto neste mês a média é de R$ 60. Em Belo Horizonte, o serviço pode ser encontrado com o preço de R$ 40 a R$ 75, uma variação de 87,50%.

Outras ofertas também apresentam altas variações de preço em diferentes estabelecimentos da capital mineira. A consulta clínica, por exemplo, pode ser encontrada com o preço de R$ 100 a R$ 185. Já a taxa para buscar o pet e entregá-lo de volta na residência do tutor pode variar de R$ 10 a R$ 25.

As vacinas não ficam de fora nesta variação. O imunizante contra gripe canina pode ser encontrado com o preço de R$ 70 a R$ 101; a antirrábica de R$ 50 a R$ 85; a V-10 de R$ 70 a R$ 101, enquanto a Giardia (V5) custa entre R$ 70 e R$ 101.



Para conferir o levantamento completo com as 24 estabelecimentos de pet shop na Grande BH, acesse a página do MercadoMineiro.