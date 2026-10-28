Enem 2026: veja 10 temas que podem aparecer na redação

A regulamentação da inteligência artificial, o combate ao feminicídio e os impactos das mudanças climáticas estão entre os dez temas que podem aparecer na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, segundo especialistas do FTD Resolve, plataforma gratuita de preparação para provas e vestibulares. A seleção reúne questões sociais, ambientais e tecnológicas que estão em debate no Brasil e podem ajudar os candidatos a direcionar os estudos para a prova.

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De acordo com a FTD Educação, responsável pelo portal, a plataforma acertou o tema da redação do Enem nos últimos sete anos consecutivos. Para a edição deste ano, a equipe considera assuntos de relevância pública e questões relacionadas a direitos humanos, cidadania e desafios contemporâneos. A lista, no entanto, reúne apostas dos especialistas, e não temas confirmados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

A redação vale até mil pontos e exige que o participante desenvolva um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema proposto. Além de defender um ponto de vista com argumentos consistentes, o candidato precisa apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Segundo Amanda Voivodic, gerente de Conteúdo da FTD Educação, a preparação envolve acompanhar questões atuais e construir um repertório que permita sustentar os argumentos. A familiaridade com o assunto, porém, não substitui o domínio da estrutura textual e das competências avaliadas na prova.

Veja os 10 temas apontados pelos especialistas

1. Regulamentação ética da inteligência artificial no Brasil



O avanço da inteligência artificial generativa levanta discussões sobre os efeitos da tecnologia no mercado de trabalho, o uso de ferramentas automatizadas na educação e a possibilidade de discriminação por algoritmos. O desafio é conciliar inovação, proteção de direitos e criação de regras para o uso responsável desses recursos.

2. Combate ao etarismo e inclusão da população idosa



O envelhecimento da população brasileira amplia o debate sobre a participação das pessoas idosas na sociedade. A discriminação por idade pode dificultar o acesso ao emprego, à convivência social e a oportunidades, além de reforçar estereótipos sobre envelhecimento e produtividade.

3. Regulamentação das apostas esportivas on-line



A popularização das plataformas de apostas, conhecidas como bets, trouxe preocupações sobre endividamento, dependência em jogos e impactos na renda das famílias. A discussão envolve a fiscalização do setor, a publicidade das empresas e a prevenção de problemas associados ao jogo compulsivo.

4. Efetividade das políticas de proteção contra o feminicídio



Apesar da existência de leis e mecanismos de proteção às mulheres, o feminicídio continua sendo um desafio no país. Entre os pontos que podem ser discutidos estão a prevenção da violência doméstica, o acolhimento das vítimas, a aplicação das medidas protetivas e a articulação entre os serviços públicos.

5. Saúde mental e precarização do trabalho



A pressão por produtividade, a hiperconexão e a instabilidade nas relações profissionais estão entre os fatores associados ao debate sobre saúde mental no trabalho. O tema permite discutir o esgotamento profissional, as condições de trabalho e a responsabilidade de empresas e poder público na prevenção de adoecimentos.

6. Preservação das línguas e culturas dos povos originários



A proteção dos idiomas indígenas e das tradições dos povos originários está relacionada à preservação da diversidade cultural brasileira. A perda de línguas, a discriminação e as ameaças aos territórios tradicionais são questões que podem ser abordadas a partir dos direitos culturais e da valorização desses povos.

7. Segurança alimentar e combate à fome

A persistência da fome evidencia desigualdades no acesso à alimentação adequada. Mesmo com a produção de alimentos, fatores como pobreza, distribuição de renda e dificuldades de acesso a produtos básicos afetam a segurança alimentar. O tema permite discutir políticas públicas de assistência, abastecimento e combate à desigualdade.

8. Adaptação a eventos climáticos extremos



Enchentes, secas e ondas de calor reforçam a necessidade de preparar cidades e comunidades para os efeitos das mudanças climáticas. As desigualdades sociais também fazem parte da discussão, já que populações vulneráveis podem estar mais expostas a desastres e ter menos recursos para enfrentar suas consequências.

9. Analfabetismo funcional e cidadania



A dificuldade de compreender e utilizar informações escritas compromete a autonomia das pessoas em atividades cotidianas, nos estudos e no trabalho. O analfabetismo funcional também pode dificultar o acesso a serviços e a avaliação crítica de conteúdos que circulam nas redes sociais, incluindo informações falsas.

10. Desafios para a doação de órgãos e tecidos



Embora o Brasil conte com um sistema público de transplantes, a doação de órgãos ainda enfrenta obstáculos. A falta de informação sobre os procedimentos, as dúvidas em torno da morte encefálica e a importância da autorização familiar estão entre os aspectos que podem ser discutidos, assim como a necessidade de conscientização da população.

Como se preparar para a redação

A recomendação é estudar os temas sem depender exclusivamente de possíveis previsões. Acompanhar notícias, compreender as causas e consequências dos problemas sociais e conhecer políticas públicas relacionadas a cada assunto ajuda a construir argumentos mais consistentes.

Também é importante praticar a estrutura dissertativo-argumentativa, selecionar repertórios que tenham relação direta com o tema e desenvolver propostas de intervenção viáveis e detalhadas. Memorizar referências sem compreender sua aplicação pode prejudicar a argumentação.

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O FTD Resolve disponibiliza gratuitamente exercícios, materiais de estudo e conteúdos de apoio para a preparação dos candidatos. O acesso pode ser feito pelo endereço resolve.ftd.com.br, sem necessidade de cadastro, segundo a plataforma.