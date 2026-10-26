Estudante reprova duas vezes na seleção de medicina, mas passa em outra com apenas 14 dias de preparação e um detalhe sobre o idioma local chama a atenção

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Com 21 anos, Elysée Garrigues iniciou o segundo ano de Medicina na Universidade Vasile Goldi? do Oeste, situada em Arad, na Romênia. O estudante superou duas reprovações consecutivas em seleções na França antes de buscar uma alternativa acadêmica fora de seu país natal.

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A vocação para a área médica começou no terceiro ano do ensino fundamental durante um estágio no Hospital Pellegrin, em Bordeaux. Aos 16 anos, ele ingressou como voluntário na associação Formation, Secourisme et Sauvetage Albigeois (FSSA), onde atuou em primeiros socorros durante eventos, lidando diretamente com atendimentos de urgência.

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Reprovações e a busca por vagas no exterior

Na França, Elysée concluiu o ensino médio em Albi com média de 15,6/20 e ingressou no programa PASS em Limoges. Na primavera de 2024, ele perdeu a aprovação por centésimos. Na segunda tentativa, por meio do curso de Economia e Gestão com opção em saúde, ficou fora da lista por apenas duas colocações.

Na madrugada de 13 de julho de 2025, o jovem buscou alternativas em grupos do Facebook sobre formação médica fora da França. Na rede social, ele encontrou uma prova de admissão marcada para duas semanas depois em Arad. Por recomendação de um usuário da internet, decidiu realizar o exame diretamente em língua romena para aumentar suas chances.

Rotina de estudos e adaptação na Romênia

A preparação aconteceu em catorze dias com a resolução constante de questões de múltipla escolha. O processo exigiu métodos específicos de estudo:

resolução contínua de simulados técnicos em todas as disciplinas;

tradução sistemática dos enunciados para compreensão dos conteúdos;

revisão dos questionários durante o voo entre Toulouse e a Romênia.

Com a nota de 8,9/10 no exame, Elysée conquistou a vaga e iniciou a graduação em setembro de 2025. O estudante precisou de dois meses para compreender o idioma local e acompanhar a rotina dividida entre aulas teóricas e práticas hospitalares.

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Durante a formação de seis anos, o universitário criou a Caref, associação voltada a apoiar estudantes francófonos da área da saúde na Romênia por meio de eventos, tutorias e mapeamento de estágios. O projeto profissional do jovem inclui realizar o internato na Bélgica e voltar futuramente à França para exercer a medicina.