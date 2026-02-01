Enem: filho de doméstica e pedreiro é 1º colocado em medicina na USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudando numa casa construída pela metade, na periferia de Salvador (BA), com apostilas usadas e com aulas gratuitas pela internet, Wesley de Jesus, 23, conseguiu ser aprovado em primeiro lugar em medicina na USP de Ribeirão Preto, uma das melhores do país, pelo sistema de notas do Enem.

Segundo o jovem, que há cinco anos tenta ser aprovado se preparando por conta própria, pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ele teria nota para entrar em qualquer universidade pública que faz parte da iniciativa.

"Desde pequeno quero ser médico. Sempre usei hospitais públicos porque tenho asma. Agora quero me preparar para dar o retorno para à sociedade. Quero ser um exemplo para outros jovens de que hoje é possível acessar algo de excelência independentemente de origem, classe social e raça", diz.

Wesley mora em Cajazeiras, um dos maiores conjuntos habitacionais do país, em uma casa com cômodos sem laje e sem pintura. Os pais não tiveram acesso à educação superior. A mãe, Liliana Maria de Jesus, 54, está desempregada e atua como doméstica. O pai, Djalma Souza Batista, 51, é pedreiro. Ele tem outros três irmãos. Todos vivem juntos em dois quartos.

"Minha vida estudantil foi toda em escola pública. Estudei com apostilas usadas que me doavam, materiais que eu encontrava na internet e aulas online pelo Youtube. Tem muita coisa disponível atualmente", afirma.

O jovem já se prepara para a mudança de realidade, vindo estudar no estado de São Paulo, onde só veio por duas vezes, para realizar um trabalho.

"Não conheço praticamente nada. Tenho um sentimento agridoce. Feliz por estar indo para uma nova realidade em uma universidade muito importante, mas também em choque pelo que me espera. O custo de vida é muito mais caro do que aqui."

Ele abriu uma vaquinha pelas redes sociais para arrecadar recursos iniciais para se manter. A USP mantém programas de assistência a alunos de baixo renda tanto para moradia como para alimentação.

"Com toda certeza, eu tive muito mais barreiras que outros alunos para conseguir essa aprovação, mas nunca entendi a minha realidade econômica como algo determinante para eu nunca mudar de vida. Quero ser um médico com valores humanos, que gosta de seus pacientes e defende o sistema público."

Wesley e a família também atribuem o sucesso à fé. "Somos cristãos e a base de tudo sempre será Jesus, o autor da nossa salvação. Foi Deus que mais nos amparou em tudo, e tenho certeza que vai continuar nos ajudando nessa empreitada."