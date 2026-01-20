Assine
AVALIAÇÃO

Medicina em MG: quais faculdades se destacaram no Enamed

Avaliação nacional destaca as melhores faculdades de medicina de Minas Gerais; confira quais são as universidades que se destacaram

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
20/01/2026 11:05 - atualizado em 20/01/2026 12:00

Medicina em MG: quais faculdades se destacaram no Enamed
O diploma de graduação simboliza a conquista dos estudantes de medicina, avaliados pelo Enamed. crédito: Freepik

Os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Medicina (Enamed) foram divulgados nessa segunda-feira (19/01) e muitas instituições se destacaram em Minas Gerais. A avaliação oficial mede o conhecimento e as competências dos futuros médicos que estão prestes a concluir a graduação.

O levantamento revela a qualidade da formação oferecida pelas universidades federais e estaduais, que obtiveram as melhores notas. Nesta edição, 351 cursos foram avaliados, e, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), cerca de 89 mil alunos participaram da avaliação.

As melhores faculdades de medicina de Minas Gerais

A classificação do Enamed considera o desempenho dos alunos concluintes, refletindo a qualidade do ensino ao longo dos seis anos de curso. Confira abaixo as instituições de maior destaque no estado, com nota total.

  • Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte

  • Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) – Ouro Preto

  • Universidade Federal de Viçosa (UFV) – Viçosa

  • Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Uberlândia

  • Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) – Montes Claros

  • Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – Juiz de Fora

  • Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – Governador Valadares

Segundo o Enamed, o percentual de proficiência dos cursos foi:

  • Conceito 1: < 40%

  • Conceito 2: 40% a 59,90%

  • Conceito 3: 60% a 74,90%

  • Conceito 4: 75% a 89,90%

  • Conceito 5: > 90%

Ou seja, todas as faculdades mineiras citadas tiveram um desempenho positivo, obtendo mais de 90%.

Para que serve o Enamed?

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Medicina foi criado para certificar a qualidade da formação dos futuros profissionais de saúde no Brasil. A prova funciona como um instrumento para validar se os estudantes desenvolveram as competências esperadas.

O desempenho no exame não apenas reflete o preparo individual do aluno, mas também a excelência do corpo docente e da estrutura oferecida pela instituição.

Para os vestibulandos, a lista funciona como um indicador confiável no momento de escolher onde estudar. Um bom posicionamento no Enamed sugere que a universidade possui um projeto pedagógico alinhado com as necessidades atuais do sistema de saúde.

O resultado também tem um impacto direto na sociedade. Instituições bem avaliadas tendem a formar médicos mais preparados para atender a população, o que contribui para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde em suas regiões.

Termo em alta no Google 

A divulgação do Enamed levou o termo para o topo das buscas no Google entre segunda (19) e terça-feira (20/01). Segundo a ferramenta Google Trends, foi registrado um aumento de mais de 1.000% nas procuras por Enamed e termos relacionados, com mais de 100 mil buscas acumuladas ao longo dessas últimas 24 horas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

