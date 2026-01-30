Não passei no SiSU, e agora? Veja 5 alternativas para a faculdade

O resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2026 foi divulgado em 29 de janeiro e, para muitos, o resultado pode não ter sido o esperado. Se o seu nome não apareceu, respire fundo: este não é o fim do caminho para a universidade. Existem diversas alternativas para garantir sua vaga no ensino superior ainda este ano.

O resultado negativo na primeira chamada é uma situação comum para milhares de estudantes. A boa notícia é que o processo seletivo não termina aqui. Explorar as opções disponíveis com calma e estratégia é o passo mais importante para alcançar seu objetivo. Manter a nota do Enem em mãos e ficar de olho nos calendários é fundamental.

Para ajudar a organizar os próximos passos, listamos cinco alternativas para quem não passou no SiSU. Confira cada uma delas:

O que fazer se não passei no SiSU?

Participar da lista de espera

Esta é a sua segunda chance dentro do próprio SiSU. Para concorrer, é preciso manifestar interesse na vaga diretamente no portal do programa até o dia 31 de janeiro de 2026. As universidades usam essa lista para preencher as vagas que sobram da chamada regular, e as convocações podem ocorrer durante todo o ano. Inscrever-se no ProUni

O Programa Universidade para Todos (ProUni) oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em faculdades particulares. Para participar, é preciso ter feito o Enem mais recente, alcançado uma pontuação mínima e atender a critérios de renda familiar. Fique atento ao calendário oficial do MEC para as datas de inscrição do ProUni 2026. Tentar o FIES

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa que financia as mensalidades de cursos em instituições privadas. Assim como o ProUni, exige a nota do Enem e o cumprimento de requisitos de renda. O pagamento do financiamento só começa após a formatura, com juros baixos ou zero, dependendo da modalidade. Prestar vestibulares de inverno ou agendados

Muitas universidades, principalmente as particulares, mantêm seus próprios processos seletivos. Algumas instituições públicas também realizam vestibulares de inverno, que geralmente ocorrem no meio do ano para ingresso no segundo semestre. Fique atento aos editais e considere prestar essas provas, que podem usar a nota do Enem ou ter um exame próprio. Buscar vagas remanescentes e outras modalidades

Após todas as chamadas, algumas instituições abrem processos para preencher as vagas que ainda não foram ocupadas. É uma ótima oportunidade para quem tem flexibilidade de curso ou campus. Além disso, cursos de ensino a distância (EAD) podem ter processos seletivos mais flexíveis e com inscrições abertas em diferentes épocas do ano.

