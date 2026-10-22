UniBH vai incorporar conteúdos do Einstein ao curso de Medicina

O curso de Medicina do UniBH, em Belo Horizonte, vai passar a usar conteúdos e metodologias de ensino do Einstein Hospital Israelita. A mudança faz parte de um acordo entre o hospital e a Inspirali, braço de educação médica do grupo Ânima Educação, ao qual o UniBH pertence.

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A parceria tem alcance nacional e envolve os 15 cursos de Medicina da Inspirali, em 13 cidades de seis estados. Segundo as instituições, o objetivo é melhorar a formação dos futuros médicos, com apoio ao desenvolvimento acadêmico de alunos e professores.

Atendimento à população

De acordo com o reitor do UniBH, Guilherme Guerra, o curso, que tem nota máxima no Ministério da Educação (MEC), mantém parcerias com hospitais e unidades básicas de saúde da rede pública. Em 2025, foram mais de 18 mil atendimentos feitos pelo curso em Belo Horizonte e Vespasiano.

“A novidade poderá fortalecer esse trabalho ao apoiar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes e dos docentes, com reflexos na preparação dos futuros médicos que vão atuar na nossa região”, afirma o reitor.

“Muito mais do que currículo”

Para o presidente do Einstein, Sidney Klajner, o acordo permite levar a experiência do hospital a diferentes realidades do país. “Temos a oportunidade de compartilhar nossas metodologias, experiências e práticas educacionais com diferentes realidades brasileiras”, diz.

Segundo Klajner, as duas organizações compartilham a visão de que a qualidade na educação médica “requer prática, desenvolvimento docente, experiência assistencial e evolução permanente”.

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