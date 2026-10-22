Assine
overlay
Início Educação
APRENDIZADO

UniBH vai incorporar conteúdos do Einstein ao curso de Medicina

Centro universitário de BH faz parte de acordo entre o hospital paulista e a Inspirali, que reúne 15 cursos de Medicina em seis estados

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
22/10/2026 17:33 - atualizado em 22/10/2026 17:33

compartilhe

×
UniBH vai incorporar conteúdos do Einstein ao curso de Medicina
Alunos de medicina do UniBH em um cenário clínico crédito: Acervo Inspirali

O curso de Medicina do UniBH, em Belo Horizonte, vai passar a usar conteúdos e metodologias de ensino do Einstein Hospital Israelita. A mudança faz parte de um acordo entre o hospital e a Inspirali, braço de educação médica do grupo Ânima Educação, ao qual o UniBH pertence.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A parceria tem alcance nacional e envolve os 15 cursos de Medicina da Inspirali, em 13 cidades de seis estados. Segundo as instituições, o objetivo é melhorar a formação dos futuros médicos, com apoio ao desenvolvimento acadêmico de alunos e professores.

Atendimento à população

De acordo com o reitor do UniBH, Guilherme Guerra, o curso, que tem nota máxima no Ministério da Educação (MEC), mantém parcerias com hospitais e unidades básicas de saúde da rede pública. Em 2025, foram mais de 18 mil atendimentos feitos pelo curso em Belo Horizonte e Vespasiano.

“A novidade poderá fortalecer esse trabalho ao apoiar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes e dos docentes, com reflexos na preparação dos futuros médicos que vão atuar na nossa região”, afirma o reitor.

“Muito mais do que currículo”

Para o presidente do Einstein, Sidney Klajner, o acordo permite levar a experiência do hospital a diferentes realidades do país. “Temos a oportunidade de compartilhar nossas metodologias, experiências e práticas educacionais com diferentes realidades brasileiras”, diz.

Segundo Klajner, as duas organizações compartilham a visão de que a qualidade na educação médica “requer prática, desenvolvimento docente, experiência assistencial e evolução permanente”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre o UniBH

Fundado há 62 anos, o UniBH oferece mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação e faz parte do grupo Ânima Educação. Reconhecido pelo MEC como um dos melhores centros universitários privados de Belo Horizonte, a instituição conta com professores mestres e doutores reconhecidos no mercado. Saiba mais em: unibh.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay