Redação Enem 2026: temas, dicas e erros para evitar

A menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, marcado para os dias 8 e 15 de novembro, uma das principais dúvidas dos candidatos é qual será o tema da redação. Embora não seja possível antecipar o assunto escolhido, conhecer os principais debates da atualidade e dominar os critérios de correção pode ajudar os estudantes a chegarem mais preparados ao exame.

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Segundo Nathan Sena, coordenador de redação do Elite Rede de Ensino, tentar adivinhar o tema é uma estratégia arriscada. O caminho mais seguro é compreender os grandes eixos temáticos que costumam orientar as propostas e aprender a construir argumentos aplicáveis a diferentes questões sociais. “É imprescindível ir na contramão da lógica de adivinhar o tema. O ideal é mapear os eixos que vêm se repetindo e usar a própria lógica interna do exame como bússola de direcionamento”, explica.

Entre os assuntos que merecem atenção na reta final, o especialista destaca seis possibilidades relacionadas a desafios contemporâneos da sociedade brasileira:

Inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes: barreiras de acessibilidade, inclusão educacional e garantia de direitos; Racismo ambiental: desigualdades sociais e raciais na exposição a riscos ambientais e no acesso ao saneamento básico; Saúde mental e hiperconectividade: impactos do uso excessivo de tecnologias e redes sociais no bem-estar dos jovens; Inteligência artificial e mercado de trabalho: desafios éticos, transformações profissionais e impactos da automação; Uberização e direitos trabalhistas: condições de trabalho nas plataformas digitais e desafios da proteção social; Valorização da cultura brasileira: preservação da identidade cultural, acesso à produção artística e incentivo ao audiovisual nacional.



Como estruturar uma redação nota 1000?

A redação do Enem é avaliada em cinco competências, cada uma valendo até 200 pontos. Entre os critérios estão o domínio da norma-padrão da língua portuguesa, a compreensão do tema, a organização dos argumentos, a coesão textual e a elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Para o especialista, o planejamento antes da escrita é uma das etapas mais importantes: “A redação nota 1000 nasce antes da primeira linha escrita. O aluno precisa montar um projeto de texto consistente, definindo a tese e os dois argumentos que vai desenvolver. Quem começa a escrever sem saber onde vai terminar costuma perder coerência e consistência pelo caminho”, afirma.

A recomendação é organizar o texto em quatro parágrafos:

Introdução: apresentar o tema, contextualizar o problema e estabelecer a tese que será defendida;

apresentar o tema, contextualizar o problema e estabelecer a tese que será defendida; Primeiro desenvolvimento: explorar o argumento inicial, sustentado por explicações e referências pertinentes;

explorar o argumento inicial, sustentado por explicações e referências pertinentes; Segundo desenvolvimento: aprofundar outro aspecto do problema, mantendo a conexão com a tese;

aprofundar outro aspecto do problema, mantendo a conexão com a tese; Conclusão: apresentar uma proposta de intervenção coerente com os problemas discutidos.



Repertório sociocultural: o que usar sem parecer decorado?

Uma das principais dificuldades dos estudantes é selecionar referências que fortaleçam a argumentação. Leis, acontecimentos históricos, pesquisas, obras literárias, filmes e produções culturais podem ser utilizados, desde que estejam diretamente relacionados ao tema.

Para discutir inclusão, por exemplo, o candidato pode recorrer à Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). Em uma proposta sobre desigualdade ambiental, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre saneamento básico podem contribuir para a análise. Já em temas relacionados à inteligência artificial, debates sobre sua regulamentação no Brasil podem servir de referência.

O cuidado, segundo o especialista, deve estar na maneira como essas informações são incorporadas ao texto. “O segredo não está na quantidade de repertório, mas na qualidade da articulação com o argumento. O aluno precisa sempre responder, depois de citar um dado ou autor, à pergunta: por que isso prova exatamente o que estou defendendo aqui?”, orienta.

Quais erros mais prejudicam a nota?

Mesmo candidatos que dominam o conteúdo podem perder pontos por falhas na construção da redação. Entre os problemas mais recorrentes estão a abordagem genérica do tema, o uso de referências desconectadas da argumentação e a falta de elementos na proposta de intervenção. Na conclusão, o estudante deve conferir se apresentou os cinco componentes esperados: agente responsável, ação proposta, meio de execução, finalidade e detalhamento.

Outro ponto de atenção é a coesão. A repetição excessiva de conectivos como “além disso” e “portanto”, sem uma relação lógica clara entre as ideias, pode comprometer a fluidez do texto. Também é importante revisar aspectos gramaticais que vão além da ortografia, como concordância, regência e construção das frases.

Quantas redações fazer até o Enem?

Na reta final, a recomendação do especialista é produzir uma redação por semana, preferencialmente com tempo cronometrado, para simular as condições do exame. Mas o mais importante é revisitar produções anteriores e identificar os erros que se repetem. Se o estudante costuma esquecer algum elemento da proposta de intervenção ou apresenta dificuldades recorrentes de coesão, por exemplo, esses pontos devem receber atenção especial.

Checklist para o dia da prova

A recomendação é reservar aproximadamente uma hora e meia para o texto, incluindo planejamento, escrita e revisão. Antes de passar a redação para a folha definitiva, o candidato pode utilizar uma lista simples de verificação:

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O texto responde ao recorte exato do tema proposto?

A introdução apresenta uma tese clara?

Os dois argumentos foram desenvolvidos e sustentados por repertórios pertinentes?

Os parágrafos estão conectados de maneira lógica?

A conclusão apresenta os cinco elementos da proposta de intervenção?

A linguagem está adequada à norma-padrão?



Para Nathan, mesmo diante de um tema inesperado, o estudante deve confiar no método desenvolvido durante a preparação. “A segurança na escrita nasce de método, não de talento isolado ou de sorte no tema. Quando esse roteiro está internalizado, o aluno escreve com confiança mesmo sob pressão, porque sabe exatamente qual caminho seguir independentemente do tema", conclui.