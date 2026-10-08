Novo vazamento de GTA 6 revela 25 minutos de gameplay e novidades

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O grupo Cyberleek divulgou um novo vídeo com cerca de 25 minutos de jogabilidade não autorizada de GTA 6. O material, intitulado "GTA 6: An Extended Leek", gerou alertas de spoiler entre os fãs ao exibir missões, cenários e detalhes do Thrillbilly Mud Club com os protagonistas Jason e Lucia.

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In the cyberleek video at 12:31



The billboard in the top right has a hamster called "Dick Tater"



This is the first animal runner for GTA6 with an actual name????



Pairing to TT2



Could be a giga runner Paying Dex at 20k



https://t.co/RmQxWVBdFM https://t.co/9TKpRrtGzQ — CrumbleDev (@CrumbleSleep) October 8, 2026

O vazamento levou o termo “Cyberleek” à lista de mais buscados nesta quinta-feira (8/10). De acordo com o Google Trends, houve um aumento de 700% nas pesquisas nas últimas 5 horas.

As cenas mostram Jason e Lucia comprando trajes para participar de uma competição de motocross e dialogando com concorrentes. Jason participa da disputa com motos e carros. O vídeo também registra a compra de um automóvel, a instalação de adesivos e melhorias em uma oficina mecânica e corridas de rua.

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Câmera em primeira pessoa e investigações

O vazamento revela a perspectiva em primeira pessoa, permitindo guiar veículos e caminhar fora deles sob esse ângulo. A presença do recurso diverge do relato de um criador de conteúdo que teve acesso prévio junto à Rockstar em agosto, embora a modalidade já exista em "GTA 5" e "Red Dead Redemption 2".

Ao término do vídeo, uma mensagem afirma que a Cyberleek busca arrecadar recursos para um projeto focado em jogos, com a exigência de equipamentos caros e anos de dedicação. O leaker alegava anteriormente combater o fim das mídias físicas, cobrando criptomoedas dos usuários para votações sobre vazamentos futuros.

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A Take-Two informou que a apuração para identificar o autor avançava com rapidez e enviou intimações judiciais a plataformas como Discord, Microsoft, X e YouTube. A Rockstar descreveu os vazamentos anteriores como desoladores para a equipe e lamentáveis para o público. O lançamento de "GTA 6" está confirmado para 19 de novembro no PlayStation 5 e Xbox Series.