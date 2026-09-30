GTA VI: mapa duas vezes maior, furacões e mais de 170 animais revelados

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Novos detalhes de “Grand Theft Auto VI” foram revelados pela Rockstar Games em uma reportagem da revista Game Informer. As informações abordam o mapa de Leonida, clima, animais e atividades disponíveis no jogo, além de 12 imagens inéditas e entrevistas com os desenvolvedores.

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Um dos destaques é o tamanho do mapa, que será aproximadamente o dobro do território de “GTA V”. O estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, se dividirá em seis regiões principais: Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia e Mount Kalaga National Park.

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A Rockstar também aumentou a densidade dos ambientes, com mais detalhes em telhados, becos e interiores. A proposta é que cada parte do território, seja urbana, rural ou costeira, tenha características próprias.

Clima

O sistema climático foi reformulado para incluir fenômenos como tempestades tropicais e furacões. O tempo poderá variar entre as regiões, com uma área de Leonida sob sol enquanto outra enfrenta uma tempestade. Os efeitos da chuva, como poças, permanecerão no cenário.

O vento também será simulado de forma mais precisa, com brisas e rajadas influenciadas por prédios e outras estruturas. A movimentação será visível em cabelos, vegetação e objetos. A frequência e o impacto dos furacões na jogabilidade, no entanto, ainda não foram detalhados.

Fauna

Leonida terá mais de 170 espécies de animais, entre terrestres, aves, répteis e aquáticos. A lista inclui mais de 60 tipos de aves e mais de 30 mamíferos, com flamingos, pelicanos, peixes-boi e crocodilos entre os citados. Algumas espécies terão variações de pelagem e características como pele iridescente ou translúcida.

A equipe usou tecnologias de “Red Dead Redemption 2” para reproduzir os ecossistemas da Flórida. O jogo incluirá atividades como rastrear e caçar animais, mas as mecânicas ainda não foram totalmente apresentadas.

Personagens

A população de Leonida apresentará maior variedade física, com diferentes tipos de corpo, musculatura e distribuição de gordura. Os personagens não jogáveis terão detalhes como sardas, pintas e diferentes níveis de bronzeamento.

As tatuagens foram pesquisadas para refletir características culturais e regionais, ajudando a diferenciar comunidades. A equipe da Rockstar passou anos pesquisando a Flórida para reproduzir seus aspectos culturais e ambientais no jogo.

Atividades

“GTA VI” oferecerá diversas atividades além da campanha principal, como bilhar, minigolfe, academias, caiaque e mergulho. A lista também inclui paraquedismo, corridas de rua, corridas off-road, jet ski, aerobarco e visitas a zoológicos.

O jogo terá um sistema de viagem rápida por meio de carros de aplicativo, que poderá envolver interações com outros passageiros. As atividades buscam dar mais funções às diferentes regiões do mapa.

Construção do mundo

A criação de Leonida combinou elementos produzidos manualmente com sistemas para aumentar a densidade dos cenários. A equipe também focou em ampliar o número de interiores acessíveis e detalhar os espaços entre os pontos de interesse do mapa.

A pesquisa sobre a Flórida influenciou desde a arquitetura e natureza até as características da população, representando tanto Miami quanto áreas menos urbanizadas do estado.

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“Grand Theft Auto VI” tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Uma versão para PC ainda não foi anunciada pela Rockstar.