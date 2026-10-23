Harrison Ford toma decisão sobre mais de 150 hectares de seu rancho em Wyoming, e o destino da área envolve a fauna local e a pressão do mercado imobiliário
O astro de Hollywood garantiu acordos legais para transformar suas terras em refúgio da fauna e frear o avanço de novas construções em Wyoming
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Harrison Ford estabeleceu acordos legais para resguardar mais de 150 hectares de seu rancho em Wyoming contra a especulação imobiliária. A propriedade fica em Jackson Hole, perto do rio Snake e aos pés da cordilheira Teton. O astro recebeu apoio de familiares e fãs durante essa trajetória de preservação.
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Conhecido por atuações em "Indiana Jones" e "Star Wars", o ator comprou o terreno na década de 1980 com a roteirista Melissa Mathison, com quem era casado. A área total soma cerca de 800 acres, o equivalente a 324 hectares, mas parte expressiva do espaço recebeu limites rígidos de ocupação.
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O processo começou em 1985 por meio de servidões de conservação pactuadas com a Jackson Hole Land Trust. Essa entidade atua com proprietários em Wyoming para manter espaços abertos com base em ajustes voluntários. O mecanismo legal restringe construções e impede intervenções prejudiciais aos recursos naturais.
As obrigações assumidas acompanham o título imobiliário. Caso ocorra transferência de posse no futuro, as regras continuam em vigor, garantindo a permanência dos vetos construtivos de maneira independente da vontade de novos proprietários.
Refúgio para a fauna local
Registros divulgados pelo jornal "Los Angeles Times" em 1994 confirmaram a destinação de 389 acres, aproximadamente 157 hectares, para servir de hábitat aos animais. A medida foi detalhada em 2007 em publicação da revista "The Land Report".
O terreno abriga fauna diversa em diferentes períodos do ano:
alces e cervos mula utilizam a área para trânsito, alimentação e reprodução;
águias calvas e garças azuis nidificam nas árvores locais;
trutas nativas povoam as águas da propriedade.
Ao explicar o interesse pela área, Ford afirmou à revista "The Land Report" que o local "Tenía todo lo que siempre había querido". O artista sintetizou as características do imóvel ao citar "agua, arroyos, árboles y animales" como elementos fundamentais para sua decisão de compra.
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O cuidado com o ecossistema também motivou intervenções no entorno da residência. Em declarações ao "Los Angeles Times" em 1994, Ford relatou a escavação de um novo leito para um riacho próximo, a formação de pequenas ilhas e o plantio de árvores nas margens para recuperar a paisagem natural.