O que significa 'Mayday' e como funciona a comunicação aérea nas emergências

Quando uma aeronave enfrenta uma ameaça crítica no ar, o protocolo exige uma palavra específica, O termo "mayday". O protocolo funciona como o sinal internacional de socorro mais severo nas transmissões náuticas e aeronáuticas, acionado apenas diante de perigo iminente para o avião ou seus ocupantes.

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A expressão tem origem no francês "m'aider", que significa ajude-me (forma associada à locução "venez m'aider", venha me ajudar), criada na década de 1920 para assegurar fácil entendimento entre operadores britânicos e franceses. Ao ser pronunciada pelo piloto, ela concede prioridade total aos procedimentos de salvamento e interrompe imediatamente qualquer outro diálogo na mesma frequência de rádio.

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Quando o chamado extremo precisa ser feito

O alerta máximo entra em ação apenas em cenários gravíssimos. Entre as ocorrências que justificam o chamado estão falhas graves de motor sem capacidade de pouso próximo, fogo a bordo, despressurização súbita explosiva, perda de controles de voo ou a iminência de uma aterrissagem forçada fora de aeródromos regulares.

Nem todo imprevisto aéreo atinge esse patamar. Em momentos de urgência que não representam risco imediato à vida dos passageiros ou à integridade da estrutura, a tripulação utiliza a chamada "PAN PAN", garantindo atenção prioritária da equipe de solo sem fechar a frequência como socorro terminal.

A estrutura da transmissão e a clareza nas frequências

Para assegurar que o pedido de auxílio chegue de forma rápida e compreensível, o padrão internacional estabelece o envio direto da transmissão "MAYDAY MAYDAY MAYDAY, [identificação da aeronave], [natureza da emergência], [intenção do piloto], [posição/altitude/proa], [outras informações úteis]".

A repetição tripla inicial é obrigatória para eliminar dúvidas na escuta. Assim que os controladores recebem a transmissão, qualquer outra comunicação no canal deve cessar, deixando o espaço livre para os procedimentos de segurança que conduzem a aeronave até uma pista viável.

Fraseologia padronizada e barreiras contra falhas

Nas cabines e nas salas de controle, profissionais evitam diálogos espontâneos. A comunicação aeronáutica adota uma fraseologia fechada e termos definidos pela Organização de Aviação Civil Internacional (Icao). Esse vocabulário restrito e objetivo foi elaborado para banir qualquer ambiguidade em frequências ruidosas sob pressão de tempo.

Quando uma informação precisa ser soletrada, como uma pista ou a matrícula do aparelho, tripulantes e controladores aplicam o alfabeto fonético internacional, de Alfa a Zulu. Estabelecido nos anos 1950 após testes em múltiplos idiomas, o sistema garante clareza sonora mesmo entre falantes de línguas distintas.

Outra barreira vital contra falhas humanas atende pelo nome de "read-back". Toda instrução crítica transmitida pela torre, como autorizações de pista, níveis de voo, direções ou códigos de transponder, deve ser repetida pelo piloto ao microfone. Se houver equívoco de interpretação, o controlador percebe no retorno oral e corrige a instrução.

A padronização também atinge a capacitação linguística. Desde o início dos anos 2000, diretrizes da Icao exigem que pilotos e controladores em voos internacionais comprovem inglês no mínimo no "nível operacional 4", em uma escala avaliativa de seis níveis com recertificação periódica. A disciplina se estende ao manejo das frequências, já que cada etapa do voo conta com canal próprio entre solo, torre, aproximação e controle de área.





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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria