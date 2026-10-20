Sob a sombra do STF,o debate de horrores

O Supremo Tribunal Federal (STF) passou longe da pauta do primeiro debate entre os dois principais candidatos à Presidência da República. Alvo preferido do bolsonarismo – e com a abertura de um processo de impeachment já precificado caso Flávio Bolsonaro (PL) vença a disputa –, Alexandre de Moraes não foi mencionado. Motivos para ser lembrado, havia. Afinal, para além do papel fundamental que desempenhou ao conter a tentativa de golpe de Estado e no julgamento das principais cabeças da trama, Moraes também foi capturado nas teias de Daniel Vorcaro. Um prato cheio para que a família Bolsonaro agarrasse o escândalo como forma de desqualificar as decisões judiciais contra o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL).

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Alexandre de Moraes foi deixado de lado por Flávio Bolsonaro de caso pensado. É que novas revelações da “vorcarosfera” igualmente graves, divulgadas pela revista Piauí, atingiram, na última semana, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques. Indicado por Jair para o Supremo, ele tem atuado em articulação na Corte Eleitoral se posicionando em grande parte dos processos envolvendo a sucessão presidencial com o vice-presidente do TSE, André Mendonça, outro nomeado pelo ex-presidente. Se Flávio atacasse Moraes no debate, daria a Lula a deixa para associar Nunes Marques a Bolsonaro.



Silêncio à parte, o debate foi um show de horrores. É muito provável que não tenha convertido votos de indecisos. Ataques mútuos e sem resposta. Flávio empunhou a lobista Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, quando foi questionado por Lula por que, em 2009, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, votou contra a ampliação da licença-maternidade para as servidoras. Lula cobrou Flávio sobre as suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro e o pedido de R$ 134 milhões feito por ele para financiar o filme “Dark horse”, sobre a biografia de Jair Bolsonaro.



“O que fez com o dinheiro? Foi para ajudar seu irmãozinho a trair o Brasil?”, indagou Lula. “Você vai aplaudir o filme do presidente Bolsonaro, você vai amar” retrucou Flávio, que ignorou a pergunta e passou a criticar a falta de reajuste do Bolsa Família durante o atual governo. Lula, aliás, anunciou há duas semanas o reajuste desse benefício de 15,04% e antecipou o calendário de outubro do Bolsa Família para todo o país.



As duas campanhas fizeram os seus respectivos balanços do debate. Lula despreparado para responder às táticas de confronto empregadas por Flávio, uma repetição do estilo Pablo Marçal. No PL, houve quem considerasse que Flávio demonstrou certa arrogância e agressividade ao se exceder nas provocações a Lula. Contudo, tal comportamento se destinaria a deixar para trás a imagem de um Flávio que, em 2016, quando disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro, passou mal ao vivo durante o debate.



Entre mortos e feridos, vida que segue. As pesquisas de intenção de voto são as vedetes desta semana, até o confronto final, no debate da Globo desta sexta-feira, 23 de outubro. Nessa segunda-feira, 19, foram divulgados três levantamentos de campo, todos apresentando Flávio Bolsonaro numericamente à frente. Contudo, em dois deles, BTG Pactual Nexus, realizado por telefone, e a AtlasIntel, por recrutamento digital, Lula apresenta linha de crescimento em relação à semana passada. Nexus registra Flávio com 50,3% das intenções de voto contra 49,7% de Lula, que oscilou positivamente 1,3 ponto percentual. AtlasIntel apontou Flávio com 51,1% contra 48,9% de Lula, que oscilou positivamente 1,7 ponto percentual em relação à pesquisa divulgada em 9 de outubro. Em ambos, há uma situação de empate técnico. Já a PoderData/Aya indicou Flávio com 52% das intenções de voto contra 48% de Lula, com recuperação de Flávio Bolsonaro, após empate técnico com cada um registrando 50% das intenções de voto há uma semana.



Os agregadores de pesquisas, que são melhores estimadores porque combinam as médias de intenção de voto dos diferentes levantamentos de campo com emprego de distintas metodologias de coleta, apontam para uma disputa que segue indefinida: o agregador Uol, que inclui esses três campos mais recentes, estima Flávio com 51,3% das intenções de voto contra 48,7% de Lula, portanto uma diferença de 2,6 pontos percentuais. O agregador da CNN aponta Flávio com 47% e Lula, 46% das intenções de voto. Na quarta-feira haverá Quaest; na quinta, Datafolha e no sábado, véspera do pleito, novo Datafolha.

Canal

Após a internação com arritmia do deputado federal mineiro André Janones (Rede) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o canal Exército do Lula deve ser utilizado pela campanha petista para manter o contato com a militância digital. O canal de WhatsApp tem aproximadamente cinco milhões de integrantes.

Internação

André Janones foi internado depois de apresentar um quadro de arritmia cardíaca grave, horas após o debate presidencial promovido pela Band. O boletim hospitalar do parlamentar destacou, nessa segunda, 18, que Janones está estável, sob monitorização cardíaca contínua, sem novos episódios de arritmia. Apesar da evolução positiva, o deputado deve permanecer internado pelas próximas 48 horas.

Suplentes

A eleição para a Assembleia Legislativa das vereadoras Flávia Borja (Pode) e Iza Lourença (Psol) e do vereador Pablo Almeida (PL), além de Pedro Rousseff (PT) para a Câmara dos Deputados abrirá quatro novas cadeiras na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os quatro eleitos seguem no cargo de vereador até 31 de janeiro de 2027, uma vez que a posse na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa ocorrerá no dia 1º de fevereiro. Além de Marcos Crispim (Pode), irão assumir os mandatos três novas vereadoras: Daiane Dias Costa (PL), Maria da Consolação (Psol) e Luana (PT).

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Com oito deputados, a nova bancada da federação União Brasil-PP eleita para a Assembleia Legislativa fechou apoio em torno do deputado estadual Doorgal Andrada (PP), mais votado dos dois partidos federados, para concorrer à presidência da Assembleia. Também concorre com o apoio das federações PT, PV,PCdoB e Psol,Rede o deputado estadual Ulisses Gomes (PT). No PL, Bruno Engler e Sargento Rodrigues são os nomes mais mencionados. No PSD, João Magalhães e Tito Torres são citados. Além do presidente da Casa, Tadeu Leite (MDB) o governador eleito Cleitinho (Republicanos) terá peso político na eleição interna.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.