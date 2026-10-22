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Papa não precisará de mais tratamento contra o câncer, dizem médicos

O anúncio foi feito no momento em que ainda não estava claro se o papa, nascido nos Estados Unidos, seguiria adiante com a viagem planejada ao Uruguai, à Argentina e ao Peru

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Alvise Armellini - Repórter da Reuters*
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Alvise Armellini - Repórter da Reuters*
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22/10/2026 08:34 - atualizado em 22/10/2026 08:37

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Durante a viagem, Leão XIV se reuniu com o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia, fez discurso histórico ao Parlamento, encontrou-se com líderes governamentais e celebrou uma missa no Estádio Santiago Bernabéu. Ele também presidiu uma vigília de oração com jovens, que remete à última vez que um papa esteve no país em 2011, quando Madri recebeu a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Bento XVI.
O pontífice, de 71 anos, passou por uma cirurgia em 13 de outubro para a remoção do lobo inferior do pulmão direito e foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar crédito: Reprodução / Instagram

O papa Leão XIV não precisará de mais nenhum tratamento após ter sido submetido a uma cirurgia de câncer de pulmão na semana passada. A informação foi dada por seus médicos nessa quarta-feira (21), indicando que o tumor não havia se espalhado.

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O anúncio foi feito no momento em que ainda não estava claro se o papa, nascido nos Estados Unidos, seguiria adiante com a viagem planejada ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, marcada para o período de 6 a 17 de novembro.

 

O pontífice, de 71 anos, passou por uma cirurgia em 13 de outubro para a remoção do lobo inferior do pulmão direito e foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão.

Exames histológicos finais e análises de biologia molecular do tecido removido confirmaram o diagnóstico, com a doença permanecendo localizada, afirmaram os médicos em comunicado divulgado pelo Vaticano.

Uma avaliação oncológica posterior confirmou que não é necessária nenhuma terapia adicional, afirmaram o cirurgião-chefe do papa, Stefano Margaritora, e seu médico pessoal, Luigi Carbone.

Leão recebeu alta do hospital no sábado (17) e está retomando gradualmente suas atividades. Ontem, ele voltou à Praça de São Pedro para sua audiência semanal com os peregrinos.

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Margaritora afirmou, na semana passada, que não havia nenhuma razão clínica que impedisse o papa de viajar para a América do Sul, mas o secretário de Estado do Vaticano indicou que o pontífice talvez precise ajustar o ritmo de sua agenda para facilitar a recuperação.

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