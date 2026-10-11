Animais
Carrapatos: conheça os principais tipos, os perigos que oferecem e como se proteger
-
Em ambientes rurais, os carrapatos representam um problema para animais como bois, cavalos e porcos. Além de provocar irritação, desconforto e perda de sangue, algumas espécies podem transmitir doenças, como babesiose e anaplasmose, que comprometem a saúde dos rebanhos e causam prejuízos à produção pecuária. Foto: Flickr jaque zattera
-
Existem mais de 900 espécies de carrapatos conhecidas no mundo, das quais cerca de 80 são encontradas no Brasil. Algumas representam riscos à saúde humana e animal por transmitirem doenças. Conheça as principais espécies e saiba como evitar infestações e se proteger com segurança. Foto: Ministério da Saúde Reprodução
-
Carrapato-estrela: Também conhecido como carrapato-de-cavalo, é encontrado em áreas rurais e de vegetação, principalmente em capivaras, cavalos e outros animais. Quando infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii, pode transmitir a febre maculosa, doença grave que pode ser fatal. Foto: James Gathany/Wikimédia Commons
-
Carrapato-de-boi: Comum nas pastagens brasileiras, esse parasita ataca principalmente os bovinos, causando anemia, enfraquecimento e queda na produção de leite e carne. Também pode transmitir doenças que comprometem a saúde dos rebanhos e provocam prejuízos à pecuária. Foto: Divulgação Fio Cruz
-
-
Carrapato-marrom: Também conhecido como carrapato-de-cachorro, parasita principalmente cães e pode infestar ambientes domésticos, como casas e canis. É capaz de transmitir doenças como erliquiose e babesiose canina, que podem causar anemia, fraqueza e até levar o animal à morte. Foto: Divulgação
-
Carrapato-de-galinha: Conhecido também como ácaro-vermelho-das-aves, parasita principalmente galinhas e outras aves de criação. Alimenta-se de sangue, geralmente à noite, causando irritação, anemia e queda na produção de ovos. Seu ciclo de vida curto favorece a rápida multiplicação nos galinheiros. Foto: Creative Commons
-
Prevenir infestações de carrapatos é mais fácil do que combatê-las depois. Manter gramados aparados, controlar a vegetação alta e remover o acúmulo de folhas e entulhos ajuda a reduzir os locais favoráveis à presença desses parasitas, especialmente em quintais, jardins e áreas próximas às residências. Foto: Flickr Maria Ogrzewalska
-
-
Animais como bois e cavalos devem ser inspecionados regularmente para identificar a presença de carrapatos. O controle inclui o manejo adequado das pastagens e, quando necessário, o uso de produtos antiparasitários específicos, sempre com orientação veterinária para evitar intoxicações e resistência dos parasitas. Foto: - Flickr José Santarém
-
Para remover um carrapato da pele, utilize uma pinça de ponta fina e, se possível, luvas para proteger as mãos. Segure o parasita o mais próximo possível da pele e puxe-o lentamente, com firmeza e sem torcer ou esmagar. Evite apertar o corpo do carrapato durante a retirada. Foto: Imagem de Erik Karits por Pixabay
-
Não torça nem gire o carrapato durante a retirada, pois partes de seu aparelho bucal podem ficar presas na pele. Puxe-o com firmeza e cuidado, usando uma pinça fina. Depois, lave o local da picada e as mãos com água e sabão. Observe o aparecimento de sintomas nos dias seguintes. Foto: Flickr HÉLVIO ROMERO
-
-
Após a remoção, coloque o carrapato em um recipiente fechado com álcool, sem esmagá-lo com os dedos. Observe o local da picada e fique atento a sintomas como febre, dor de cabeça e manchas na pele. Caso apareçam, procure atendimento médico imediatamente e informe sobre o contato com o parasita. Foto: Imagem de Erik Karits por Pixabay