Carrapatos: conheça os principais tipos, os perigos que oferecem e como se proteger

Para remover um carrapato da pele, utilize uma pinça de ponta fina e, se possível, luvas para proteger as mãos. Segure o parasita o mais próximo possível da pele e puxe-o lentamente, com firmeza e sem torcer ou esmagar. Evite apertar o corpo do carrapato durante a retirada. Foto: Imagem de Erik Karits por Pixabay