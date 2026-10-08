Lavar os pés com sal e vinagre parece um cuidado simples, mas a mistura caseira exige atenção às evidências de benefício e a um risco antes de entrar na rotina

Após caminhar de 6.000 a 10.000 passos por dia, os pés podem apresentar repuxamento, dor ou odor desagradável. Muitas vezes, uma ducha quente não basta para relaxar as articulações e eliminar os incômodos. Nessas situações, um cuidado caseiro simples com sal e vinagre ajuda a recuperar a região.

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A combinação desses ingredientes atua diretamente no bem-estar dos membros inferiores. O vinagre contém propriedades antibacterianas e antifúngicas. Segundo o podólogo Zyad Hobeychi, o item serve para "lutar contra os micróbios responsáveis pela transpiração, mas também a neutralizar os odores". Os grãos de sal grosso oferecem efeito esfoliante e auxiliam na retirada de pele morta.

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Preparo e aplicação da receita

O processo não exige conhecimentos avançados. Na bacia de água, despeje um grande copo de vinagre e uma colher de sopa de sal grosso. Deixe os pés quinze minutos inteiros nessa mistura uma vez por semana, dessa forma é possível combater a transpiração.

Pessoas que desejam clarear as unhas podem adicionar algumas gotas de limão amarelo ao conteúdo. Ao terminar a aplicação, é necessário enxaguar a pele e secar muito bem os pés, com atenção aos espaços entre os dedos.

A receita caseira de escalda-pés, com sal e vinagre, pode ser uma solução simples para aliviar dores e odores nos membros inferiores Jonathan Borba de Pexels

Efeitos da temperatura da água

A temperatura da imersão gera impactos distintos no corpo. Banhos quentes nos pés durante a noite ajudam a relaxar a musculatura, colaboram para adormecer com facilidade e auxiliam contra a enxaqueca, segundo fontes científicas. Banhos frios ou até a meia panturrilha são indicados por outras pesquisas para estimular a circulação sanguínea.

Cuidados e contraindicações

O vinagre e o sal exigem cautela e não servem para qualquer circunstância. Embora a acidez modifique temporariamente o pH da pele, o vinagre não cura micoses sozinho. O ingrediente apenas torna o local momentaneamente menos favorável a certos fungos, sem eliminar o micro-organismo para sanar a infecção.

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O procedimento também é desaconselhado para quem tem eczema ou psoríase, porque o sal pode irritar e inflamar áreas sensíveis. Para esses casos, profissionais do "Dermato-info" recomendam alternativas como realizar banhos à base de amido de trigo ou de óleo, além de produtos hidratantes. Esses produtor podem acalmar a inflamação, suavizar e amaciar a pele e acalmar a coceira.