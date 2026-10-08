Assine
overlay
Início Bem viver
CUIDADOS

Lavar os pés com sal e vinagre parece um cuidado simples, mas a mistura caseira exige atenção às evidências de benefício e a um risco antes de entrar na rotina

Receita fácil indicada por podólogo combate bactérias e relaxa as articulações; descubra como preparar o cuidado ideal em apenas 15 minutos

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
08/10/2026 15:01

compartilhe

×
Lavar os pés com sal e vinagre parece um cuidado simples, mas a mistura caseira exige atenção às evidências de benefício e a um risco antes de entrar na rotina
Um cuidado caseiro com vinagre e sal é indicado para relaxar e combater o odor nos pés após um dia cansativo crédito: Jonathan Borba de Pexels

Após caminhar de 6.000 a 10.000 passos por dia, os pés podem apresentar repuxamento, dor ou odor desagradável. Muitas vezes, uma ducha quente não basta para relaxar as articulações e eliminar os incômodos. Nessas situações, um cuidado caseiro simples com sal e vinagre ajuda a recuperar a região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A combinação desses ingredientes atua diretamente no bem-estar dos membros inferiores. O vinagre contém propriedades antibacterianas e antifúngicas. Segundo o podólogo Zyad Hobeychi, o item serve para "lutar contra os micróbios responsáveis pela transpiração, mas também a neutralizar os odores". Os grãos de sal grosso oferecem efeito esfoliante e auxiliam na retirada de pele morta.

Leia mais:

Preparo e aplicação da receita

O processo não exige conhecimentos avançados. Na bacia de água, despeje um grande copo de vinagre e uma colher de sopa de sal grosso. Deixe os pés quinze minutos inteiros nessa mistura uma vez por semana, dessa forma é possível combater a transpiração.

Pessoas que desejam clarear as unhas podem adicionar algumas gotas de limão amarelo ao conteúdo. Ao terminar a aplicação, é necessário enxaguar a pele e secar muito bem os pés, com atenção aos espaços entre os dedos.

Mão despeja sal rosa e branco de tigela preta em bacia com pés na água
A receita caseira de escalda-pés, com sal e vinagre, pode ser uma solução simples para aliviar dores e odores nos membros inferioresJonathan Borba de Pexels

Efeitos da temperatura da água

A temperatura da imersão gera impactos distintos no corpo. Banhos quentes nos pés durante a noite ajudam a relaxar a musculatura, colaboram para adormecer com facilidade e auxiliam contra a enxaqueca, segundo fontes científicas. Banhos frios ou até a meia panturrilha são indicados por outras pesquisas para estimular a circulação sanguínea.

Cuidados e contraindicações

O vinagre e o sal exigem cautela e não servem para qualquer circunstância. Embora a acidez modifique temporariamente o pH da pele, o vinagre não cura micoses sozinho. O ingrediente apenas torna o local momentaneamente menos favorável a certos fungos, sem eliminar o micro-organismo para sanar a infecção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O procedimento também é desaconselhado para quem tem eczema ou psoríase, porque o sal pode irritar e inflamar áreas sensíveis. Para esses casos, profissionais do "Dermato-info" recomendam alternativas como realizar banhos à base de amido de trigo ou de óleo, além de produtos hidratantes. Esses produtor podem acalmar a inflamação, suavizar e amaciar a pele e acalmar a coceira.


Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay