Em disputa entre aliados de Flávio, Mailza Assis é reeleita no Acre
Ela assumiu o governo do Acre em abril, após Gladson Cameli deixar o cargo para disputar uma vaga no Senado
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No Acre, a governadora Mailza Assis (PP) confirmou o favoritismo neste domingo, 25, e foi reeleita na disputa contra o senador Alan Rick (Republicanos).
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Pouco após as 20h30, com 88,58% das urnas apuradas, ela já havia sido declarada matematicamente eleita no sistema de contabilização da Justiça Eleitoral, com 66,19% dos votos. Rick tinha 33,81%.
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Mailza chegou perto de vencer no primeiro turno, quando obteve 49,76% dos votos. Ela assumiu o governo do Acre em abril, após a saída de Gladson Cameli (PP), que deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado, sem sucesso.